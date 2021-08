Kabinet verknalt coronabeleid door karige subsidie voor degelijke ventilatie: ‘Scholen en gemeenten krijgen te weinig geld’

De overheid trekt ruim 360 miljoen euro aan subsidie uit voor betere ventilatie, maar dit blijkt volstrekt ontoereikend. Hierdoor zijn scholen nog jaren bezig om klaslokalen coronaproof te maken. Het demissionaire kabinet heeft het wéér gepresteerd om een compleet faalbeleid op te zetten.

Drama voor scholen

Die 360 miljoen euro klinkt als een hoop geld, maar het is echt een lachertje. Van de 7.340 scholen in het basis- en middelbaar onderwijs zijn er nu 628 die subsidie krijgen, terwijl er minstens 929 scholen zijn die niet aan de ventilatie-eisen voldoen. Zij krijgen slechts 30 procent van het benodigde bedrag vergoed. De scholen moeten samen met gemeenten de overige 70 procent ophoesten, meldt EenVandaag.

Oepsie!

Het demissionaire kabinet heeft dus weer eens zitten slapen bij het verstrekken van (voldoende) subsidie voor ventilatie op scholen, waardoor praktisch heel Nederland hier mogelijk last van gaat krijgen. Als de scholen namelijk opengaan en de coronamaatregelen loslaten, dan doet iets meer dan tien procent dat in een onveilige situatie.

De oplossing, fatsoenlijke subsidie voor betere ventilatie, werd ongeveer een jaar geleden al aangegeven bij het demissionaire kabinet. Daar hebben Rutte en De Jonge niets mee gedaan. En nu ze er wél wat mee doen, is het te weinig en royaal te laat.

Iedereen krijgt last van coronabeleid

Nu wordt heel Nederland eigenlijk voor het blok gezet. De scholen dichthouden tot de ventilatie overal op orde is, is niet te doen. Maar om het geld bij elkaar te krijgen en de ventilatie op orde te krijgen, gaat waarschijnlijk 4 jaar duren. Tegen die tijd is corona misschien wel weg of praktisch onschadelijk, dus die ventilatiesubsidie (in zijn huidige vorm) is daardoor een nogal beroerde investering.

Van kwaad tot erger

Dit is echt prutsbeleid. En het ergste is nog dat het gewoon voorkomen had kunnen worden en goed kon worden uitgevoerd. Midden in de lockdown een flink bedrag aan subsidie in de scholen pompen, zodat ze midden in de zomervakantie de ventilatie op orde hadden kunnen krijgen, had gewoon gekund. Maar zoals altijd was het demissionaire kabinet, samen met het RIVM, bezig de feiten te negeren en iedere vorm van anticipatie te verknallen. ‘Oeps, nu is het te laat, maar we gaan het alsnog halfslachtig doen’, vat het coronabeleid van Rutte en De Jonge prima samen.