PvdA wil liever keiharde lockdown dan 2G-maatregel, terwijl basisscholen de grootste besmettingshaarden zijn

De ChristenUnie pleit voor een 1G-pas en de PvdA wil alle winkels en cafés sluiten. Toch sluiten beide partijen steun voor de 2G-maatregel niet uit. Wat iedereen echter lijkt te zijn ontgaan, is het feit dat basisscholen de grootste besmettingshaarden blijken te zijn. Dáár zit het echte probleem.

Het demissionaire kabinet en diverse partijen in de Tweede Kamer weten niet meer waar ze mee bezig zijn. De bestrijding van corona is een politiek spel geworden, waar lobbyisme en de zoektocht naar draagvlak de boventoon voeren.

Het doel van de maatregelen zou moeten zijn om het aantal besmettingen zo snel mogelijk terug te dringen. Iedereen kijkt wel naar ongevaccineerden, omdat zij in de ziekenhuizen belanden, maar niemand vraagt zich af waar de besmettingen vandaan komen. Daarom komt de PvdA ook met zoiets onzinnigs als een keiharde lockdown voor winkels en cafés, zoals De Telegraaf meldt.

Volgens het RIVM zijn kinderen op basisscholen nu (wederom) de groep met de meeste positieve testen, waardoor basisscholen de grootste besmettingshaarden blijken te zijn. Oeps! Van de 544.000 tests die er afgelopen week zijn gedaan, vielen er 110.000 positief uit. 20.400 van die positieve testen kwamen van kinderen in de leeftijdscategorie 5- tot 14-jarigen, meldt de NOS.

Dat is de groep die het minst last heeft van klachten en symptomen, waardoor gevaccineerde ouders makkelijk besmet kunnen raken. Die merken in de meeste gevallen ook niets van symptomen, waardoor er niets aan de hand lijkt.

We stevenen dus weer af op hetzelfde scenario als tijdens de vorige lockdown, met precies dezelfde redenen voor waarom het toen ook niet werkte. Besmette kinderen die vrolijk naar school blijven gaan en het virus meenemen naar gezinnen die noodgedwongen thuis moeten blijven. What could go wrong? En wat wil de PvdA? Nóg meer redenen introduceren om thuis te blijven.

Lockdowns en een 2G-maatregel gaan niets uithalen als kinderen de grootste verspreiders van het virus blijven. Tegen de tijd dat de ongevaccineerden overstag zijn gegaan is de effectiviteit van het vaccin bij de gevaccineerde groep allang verminderd. De ziekenhuizen raken dan niet meer overspoeld met ongevaccineerden, maar met ‘ex-gevaccineerden’ die continu zijn blootgesteld aan hun eigen besmette kinderen.