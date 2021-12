Kabinet zette groene geldkraan wagenwijd open: In 2019 en 2020 meer dan 500 miljoen euro subsidie teveel naar windparken

Windparken in Nederland ontvangen te veel subsidie waardoor het geld dat niet nodig is voor de plaatsing van de projecten in de zakken van investeerders verdwijnt. De groene lobby laat opnieuw zien wat voor een subsidiecircus Nederland kent wat betreft de klimaatproblematiek.

Voor Nederlandse windprojecten in 2019 en 2020 is er bijna 600 miljoen euro teveel aan subsidie verstrekt. Deze grote overwinsten zijn simpelweg in de zak van investeerders beland, dat is de conclusie van Groningse onderzoekers, aldus EenVandaag. Er is dus meer dan een half miljard euro aan belastinggeld verspild. Dat geld had net zo goed kunnen gaan naar de zorg of naar de woningbouw in Nederland.

“Wij schatten dat windprojecten die in 2019 en 2020 subsidie toegewezen hebben gekregen over de hele looptijd van 15 jaar zo’n 570 miljoen euro aan overwinsten realiseren. Ze krijgen dus 570 miljoen euro meer subsidie dan ze nodig hebben. Dat is ongeveer de helft van de totale subsidie-uitgaven voor deze windparken.”

Waarmee duurzame ondernemingen en projecten zo wel een heel lekkere boterham worden. Het doel van de subsidies was om duurzame alternatieven aantrekkelijker te maken voor de vrije markt. Dure investeringen zouden dan wel rendabel worden, maar als er op deze manier met belastinggeld wordt gesmeten is het niet heel verwonderlijk dat de Groene Lobby zo immens gegroeid is. Het is een prachtig verdienmodel geworden.

Ook de onderzoekers waren verwonderd over de extreem hoge subsidies, aangezien ze ooit bedoeld waren om alleen de kosten te dekken: “Maar de investeerders moeten natuurlijk ook een beetje overwinst kunnen maken, zodat ze echt geïnteresseerd zijn om in Nederland te investeren. De subsidie moet normale winst mogelijk maken. Maar de investeerders maken nu veel meer winst dan nodig is.”

Tja geen wonder dat al die multinationals willen investeren in Nederland of megalomane datacenter willen plaatsen. Onder het mom van duurzaamheid strijken zij even wat extra leuke bonussen op.