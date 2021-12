Megadatacenter Facebook gaat onze energievraag enorm belasten: ‘Er zullen 115 windturbines nodig zijn’

De afgelopen weken neemt de belangstelling rondom de mogelijke plaatsing van een Facebookdatacenter steeds meer toe. En dat is niet gek. Het megalomane project gaat namelijk ons stroomnet ernstig belasten, daarnaast wil het draaien op compleet duurzame energie. Laatstgenoemde klinkt mooi, maar de hoeveelheid stroom die het nodig heeft staat gelijk aan 10% van de huidige opwekking aan duurzame energie in ons land.

De laatste jaren kampen we in Nederland steeds meer met problemen aan ons stroomnetwerk. Door de overgang naar duurzame energie en de rappe toename aan de vraag naar energie raakt ons netstroom letterlijk overbelast. De plaatsing van een megadatacenter is dus zeker niet alleen een plaatselijke of zakelijke kwestie, want in dit geval kan het ons hele stroomnetwerk veel kwaad doen.

Een energie-expert legt uit aan de NOS dat het datacenter van Facebook zo’n grote hoeveelheid energie verbruikt dat we meer dan 100 windturbines moeten bijbouwen om die benodigde hoeveelheid energie te kunnen leveren. Want Facebook wil per se dat het datacenter alleen maar draait op duurzame energie. Allemaal leuk en aardig, maar waar gaan we 115 windturbines plaatsen in ons land? Deze hoeveelheid staat gelijk aan 10% van wat er nu al staat.

De energietransitie in Nederland loopt al niet vlekkeloos én het opschalen van de hoeveelheid duurzame energie zal ons netstroom alleen maar nog zwaarder belasten. Daarnaast, wie gaat de prijs betalen voor al die windmolens? Waarschijnlijk de Nederlandse burger zelf via belastingen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het datacenter van Facebook wordt gepresenteerd als een prestigeproject, maar is in feite een zware ballast voor ons energienetwerk. In Amsterdam stapelen de problemen zich al op, en met de komst van dit project zullen wellicht andere plekken in Nederland ook méér problemen ervaren.