KABOEM! Max Verstappen pakt epische pole position in Abu Dhabi!

In wat ongetwijfeld de heetste kwalificatie van het Formule 1-seizoen was wist Max Verstappen zijn rivaal Lewis Hamilton af te troeven in de race voor pole position. Van tevoren dacht iedereen dat Mercedes wel even met de eerste startplek aan de haal zou gaan. Niets bleek minder waar. Het bleken Max en zijn Red Bull-bolide te zijn die het snelst waren.

Het was vandaag een ontzettend belangrijke kwalificatie voor beide teams, Red Bull en Mercedes, én beide coureurs, Verstappen en Hamilton. Bij de Grand Prix van Abu Dhabi geldt dat degene die voor de ander eindigt zich kampioen mag noemen. Verstappen en Hamilton hebben evenveel punten, waarbij wel geldt dat als ze allebei niet finishen Verstappen wint omdat hij meer races heeft gewonnen dit jaar.

Maar dat scenario is niet heel waarschijnlijk. Misschien dat één eraf gaat, ja, maar allebei? Nee. Dat zie je eigenlijk nooit. Dus geldt: wie voor de ander eindigt wint het kampioenschap. De grote bokaal. De belangrijkste titel in de autosport.

Daarom was het vandaag ongelooflijk spannend… hoewel het er van tevoren alle schijn van had dat Hamilton de snelste zou zijn. In de oefensessies was Mercedes namelijk serieus sneller dan Red Bull. Het verschil bedroeg enkele tienden van seconden, soms zelfs een halve seconde of meer. Dat is in deze tak van sport veel. Heel veel.

Op de één of andere manier wisten ze dat op het laatste moment om te keren bij Red Bull. Max Verstappen zijn ingenieurs waren hard aan het werk, zowel aan de vloer als aan de vleugel en opeens was daar het verschil: boem! Hamilton was maar liefst 0,371 seconde langzamer.

Bottas viel tegen, Perez deed het aardig

En dat was niet de enige meevaller voor Verstappen en zijn team. Want ook wat de tweede coureurs betreft ging het prima. Wat Red Bull betreft dan. Ze wilden natuurlijk het liefst dat Sergio Perez tweede of derde zou worden in de kwalificatie zodat hij Max morgen kan helpen. Het werd vierde. Maar het goede nieuws? Hij was alleen maar vierde omdat Lando Norris van McLaren verraste met de dérde plek. Met een miniem verschil trouwens ten opzichte van Perez.

De tweede coureur van Mercedes, Bottas, zat daar nog achter. Sterker nog, die moest zelfs genoegen nemen met de zesde plek. Wat betekent dat de kans dat hij morgen veel kan betekenen voor Hamilton relatief klein is. Hij zal dan heel wat moeten laten zien. Omgekeerd geldt natuurlijk dat Perez juist wél het één en ander zou moeten doen voor Verstappen. Zeker in de eerste bocht misschien al. Ahem. Kuch. (mompelt iets over linea recta in de bolide van Hamilton rijden)

Strategie

Het wordt morgen dus sowieso een bloedstollende race. Maar wacht! Er is meer. Want ook op strategisch gebied wordt het leuk. Mercedes heeft er namelijk voor gekozen om beide coureurs op de mediumbanden aan de race te laten beginnen, terwijl Red Bull juist voor softs gekozen heeft. Die zachte banden stellen een coureur in staat sneller te gaan, maar ze gaan minder lang mee. Daarom is het mogelijk dat Red Bull morgen twee keer moet pitten, terwijl Mercedes mogelijk (niet zeker!) aan één stop genoeg heeft.

Wat dit betekent? Dat beide teams morgen een heel andere strategie gebruiken. Eén gaat wat langzamer van start en hoopt in de loop van de race het verschil te maken, terwijl de ander juist uit de startblokken wil vliegen razendsnel een groot verschil wil maken.

De eerste klap is een daalder waard

Goed. De eerste klap is uitgedeeld door Red Bull. Max Verstappen begint vanaf pole position aan de race. Nu is het zaak om de rest van het veld zeker na de eerste bocht achter zich te houden. En het is aan zijn wingman, Sergio ‘Checo’ Perez, om druk te zetten op Hamilton en hem mogelijk zelfs te passeren. Als hij dáár in slaagt kan het morgen echt een geweldige dag worden voor Max… en voor alle Nederlandse racefans.

Laten we het hopen. Want de Formule 1 heeft dringend behoefte aan een nieuwe wereldkampioen; aan een man die niet Lewis Hamilton heet en/of in een Mercedes rijdt.