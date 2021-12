Kerstreces onderbroken voor lockdowndebat: Tweede Kamer heeft vragen over langetermijnaanpak

Daags na het begin van het Kerstreces komt de Tweede Kamer alweer bijeen. Kamerleden hebben namelijk nogal wat vragen voor het kabinet over de lockdown. Ze willen namelijk weten wat de langetermijnaanpak is van het kabinet.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de ingevoerde lockdown, maar is wel kritisch op de langetermijnaanpak van het kabinet. Want wat zijn de vervolgstappen? Het is een veelgehoorde kritiek, en nu bijna twee jaar in de coronacrisis lijkt het er sterk op dat het kabinet nog steeds geen enkele, reële langetermijnvisie heeft. Tot op heden is het vooral enorm reactief, en daarbovenop reageert het vaak genoeg te laat of zelfs niet.

De NOS meldt dat partijen zoals de PVV, SP en GroenLinks ook vandaag zullen hameren op een opschaling van de zorg, zodat een nieuwe golf makkelijker kan worden aangepakt. Maar als we kijken naar het nieuwe Regeerakkoord dan moet men toch wel stellen dat er opnieuw weinig aandacht is voor de zorg.

Dit is dan ook het grote verwijt van de PVV, SP en GroenLinks. Veel maatregelen die nu worden genomen zijn een paniekerige reactie. Dit paniekvoetbal had kunnen worden voorkomen als het kabinet de laatste twee jaren direct flink meer had geïnvesteerd in de zorg.

Vandaag zal ook de vraag centraal staan wat het kabinet gaat doen met gedupeerde ondernemers. Door de lockdown worden zij opnieuw hard getroffen, maar tot op heden hebben zij nog niks gehoord over eventuele compensatie.