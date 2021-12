Lockdown-fanaat Rutte liegt dat hij barst: “Ik sta hier met een somber gemoed”

Mark Rutte heeft tijdens de persconferentie van vanavond weer eens heerlijk lopen liegen. Want, zei hij, hij stond er met “een somber gemoed.” Jawel, hij vindt het echt heel erg dat er een nieuwe harde lockdown “moet” komen. Denkt hij nou werkelijk dat ook maar iemand daar intrapt?

Tijdens de persconferentie van vanavond pretendeerde premier Rutte heel verdrietig te zijn. “Ik sta hier met een somber gemoed,” aldus de man die samen met Jaap van Dissel en Hugo de Jonge deze gelegenheid vooral aangreep om “de booster” te pimpen. “Een ingelaste persconferentie op zaterdagavond belooft natuurlijk niet veel goeds. Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown, nog een keer op slot. Maar het is onvermijdelijk, we kunnen niet wachten. Het is nodig om de vijfde golf te stoppen.”

Maar ja, natuurlijk is dat helemaal niet nodig. Want uit allerlei berichten uit het buitenland blijkt heel duidelijk dat de zogenaamde omicron-variant heel mild is. Net zo mild “als een zware verkoudheid.” Het afkondigen van een lockdown is dus geen bittere noodzaak, maar gewoon een politieke keuze. Rutte en De Jonge wíllen dit. Punt.

Dus Rutte kan dat geblaat in de persconferentie over dat hij heel somber, verdrietig, en terneergeslagen is wel achterwege laten. Het kabinet en het OMT kiezen hier bewust voor – en er is geen ander reden meer te verzinnen dan dat het nu eenmaal bittere noodzaak is als ze de Great Reset willen uitvoeren. Dat is geen gekke samenzweringstheorie meer van gestoorde wappies, maar overduidelijk feit.

Overigens moeten kappers, horeca, musea, binnensport en buitensport voor volwassenen, theaters en onderwijs de deuren sluiten. “Essentiële” winkels en diensten mogen de deuren wel openen en er kan afgehaald worden bij het café of restaurant. Oh ja: Rutte heeft ook nog even laten weten dat mensen op zich ook wel op eigen initiatief buiten “mogen sporten.” “Bewegen is gezond,” waagde hij daar nog aan toe te voegen.

Deze man is werkelijk een psychopaat. Je wordt er kotsmisselijk van dat hij zich premier mag noemen.