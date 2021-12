Kabinet geeft toe aan FVD: ‘Ja, wij sluiten juridisch bindende overeenkomsten met het World Economic Forum’

Het kabinet heeft “juridisch bindende overeenkomsten” gesloten met het World Economic Forum van Great Reset-propagandist Klaus Schwab. Dat bekent het kabinet in antwoord op Kamervragen die ingediend zijn door Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie.

We zijn onderhand allemaal bekend met het World Economic Forum (WEF) van Klaus Schwab. Deze globalistische organisatie wil dat het coronavirus gebruikt wordt om een wereldwijde Great Reset uit te voeren, waarbij er eigenlijk gewoon overal een totalitaire controlestaat moet worden ingevoerd. Want dat is “veilig” en “efficiënt.”

Nee, dat is geen samenzweringstheorie. Schwab is daar heel eerlijk over in boeken die hij hierover geschreven heeft (zoals Covid-19: The Great Reset), en ook op de website van het WEF worden dit soort onderwerpen openlijk besproken. De inhoud van die plannen zijn ronduit schokkend. Ze willen onze hele manier van leven veranderen. De mensheid mag niet langer een sociaal wezen zijn. We moeten individuele, onafhankelijke atomen zijn die samensmelten met de laatste technieken… en die voltijd in de gaten gehouden worden door hun regering.

De Great Reset is niets meer of minder dan modern globalistisch progressivisme. Of eigenlijk: globalistisch communisme. Ja, zo intens, extreem en gevaarlijk is het. Covid is niets meer of minder dan een middel voor deze engnekken om hun modern communistische wereldbeeld werkelijkheid te maken. Net zoals “het klimaat“, trouwens.

Kamervragen: ja, het kabinet sluit juridisch bindende overeenkomsten met het WEF

Omdat die Great Reset zo ernstig is, is het natuurlijk zorgwekkend dat Nederlandse politici een warme band met die walgelijke organisatie hebben. Daarom heeft Forum voor Democratie hier vragen over gesteld. Hoe warm zijn die banden, eigenlijk? En worden er onderling ook afspraken gemaakt over zaken waarvan de kiezer niets weet?

De antwoorden zijn binnen… en die zijn zo mogelijk nog schokkender dan de inhoud van de Great Reset-plannen zelf. Want, geeft het kabinet toe tegen FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren, die de vragen heeft ingediend, er wordt inderdaad samengewerkt tussen kabinet en WEF. En ja, er worden ook afspraken gemaakt met de stalinistische organisatie. En als dat nog niet erg genoeg is… zijn die afspraken ook nog eens juridisch bindend.

Nee, dat is geen grap:

Wow…. In antwoord op uitstekende Kamervragen van @GideonvMeijeren geeft de regering toe dat er overeenkomsten gesloten zijn met het World Economic Forum die “juridisch bindend” zijn! Zijn die overeenkomsten openbaar? Wie onderhandelt dit uit namens wie? Wat is de rol van de TK? pic.twitter.com/NZPiM4JOF1 — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) December 17, 2021

“Nederlandse bewindspersonen nemen regelmatig deel aan door het WEF georganiseerde bijeenkomsten,” aldus het kabinet in de antwoorden op Van Meijerens Kamervragen. “Daarnaast is sprake van samenwerkingsverbanden met het WEF die zijn vastgelegd op de volgende terreinen: Sustainable Investment Policy, Tropic Forrest Alliance, Food System Initiative, Food Innovation Hubs.”

“De in deze overeenkomsten vastgelegde verplichtingen zijn juridisch bindend.”

WEF als supranationaal orgaan

Eigenlijk is het WEF natuurlijk gewoon een supranationaal orgaan dat wérkelijk bepaalt wat er in Nederland (en andere landen) gebeurt. Dat is dan ook waarom al die landen steeds hetzelfde beleid implementeren, ook als dat volstrekt onzinnig is. Zie bijvoorbeeld de nieuwste lockdown.

Zo zien we dus weer een zogenaamde “samenzweringstheorie van wappies” werkelijkheid worden.

Zoals Thierry Baudet pleegt te zeggen: het houdt pas op als wij dat zelf afdwingen. Want deze boven-ons-gestelde globalisten hebben heel andere plannen dan wij voor ons leven.

En ja, FVD probeert natuurlijk te achterhalen wat de precieze inhoud is van deze overeenkomsten. Maar gevreesd wordt dat die “geheim” zijn en dat we daar dus nooit echt zekerheid over krijgen.