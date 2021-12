LOL! World Economic Forum: ‘Je hoeft je broek maar een keer in de maand te wassen’

Als het aan het World Economic Forum (WEF) ligt dan wassen we onze broeken voortaan nog maar één keer in de maand. Kennelijk pakken we op deze manier de grote problemen van onze tijd aan. Alleen wel balen dat het telkens de gemiddelde consument is die dit soort adviezen door de strot krijgt geduwd.

Met dit soort propaganda van de WEF gaan de nekharen je zo overeind staan. Moet je toch eens kijken:

You only need to wash your jeans once a month, experts say. Uncover the world of sustainable fashion: https://t.co/ItVtucAtGY pic.twitter.com/OLINUsT959 — World Economic Forum (@wef) December 26, 2021

Het WEF gebruikt klimaatverandering om het consumptiepatroon van de burger aan te passen. In die zin verschillen ze niet van politieke partijen als GroenLinks en D66. Alle drie zijn ze er heilig van overtuigd dat het zin heeft als consument om te ‘consuminderen’. En het feit dat er überhaupt naar dit aspect wordt gekeken, terwijl klimaatverandering een globaal probleem zou zijn, wekt argwaan.

Want waarom zouden zij pleiten voor minder vaak broeken wassen, korter douchen, meer fietsen, recyclen en al die andere nutteloze maatregelen? Het daadwerkelijke probleem, zoals zij dat zelf altijd hebben geschetst, zijn de grote bedrijven. Dáár ligt de oplossing. Maar ja, je hoort ze nooit over een initiatief voor het bouwen van een auto die minimaal 30 jaar meegaat. Of om telefoons en computeronderdelen zo te bouwen dat ze langer meegaan of makkelijk kunnen worden geüpgraded. Het tegengaan van die verspilling zet meer zoden aan de dijk dan inzetten op ‘consuminderen’. Maar ja, dat gooit roet in eten voor het verdienmodel van de meeste (grote) bedrijven, dus dat zal er wel niet in zitten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het World Economic Forum zorgt er met dit soort propaganda alleen maar voor dat iedereen denkt dat zij er voornamelijk voor de grote bedrijven en de (grote) overheden zijn. En een mix van die twee sectoren gaat altijd mis en ten koste van de burger en de samenleving als geheel. Dat hebben we in de vorige eeuw kunnen aanschouwen en het lijkt deze eeuw gewoon weer opnieuw te gebeuren.