Macron onder vuur wegens campagne voeren op kosten van de staat: ‘Hij is stiekem begonnen met verkiezingscampagne met geld van de overheid’

De Franse president Emmanuel Macron ligt in eigen land flink onder vuur. Hij zou namelijk met overheidsgeld smijten om kiezers te paaien. Volgend jaar april staan er nieuwe verkiezingen op de agenda en Macron gebruikt handig zijn eigen positie om zichzelf in een goed daglicht te plaatsen. Maar dit is natuurlijk allesbehalve koosjer, aldus de Franse oppositie.

Franse oppositieleden hebben de uitgaven van de Franse president Macron onder de loep gehouden, en het blijkt dat hij met miljarden euro’s smijt om kiezers te paaien. De NOS meldt dat de Franse Adviesraad voor Openbare Financiën hem ook openlijk heeft berispt. De laatste weken strooide Macron ineens met geld, geld dat er niet eens is:

“Extra inkomsten worden niet besteed aan het terugdringen van de overheidsschuld en zijn zelfs nog te weinig om extra uitgaven te dekken”

Volgens berekeningen van de rechtse oppositie in de Senaat zou het gaan om meer dan 20 miljard euro. Om kiezers te paaien in bepaalde delen van het land heeft Macron allerlei subsidies toegekend voor onder meer het opknappen van steden. Plannen die oorspronkelijk helemaal niet in de jaarbegroting stonden. De linkse oppositie meent dat dit een manier is om zijn imago op te schonen vlak voor de verkiezingen:

“De president is stiekem aan zijn verkiezingscampagne begonnen, maar dan met het geld van de overheid”

Macron voelt natuurlijk de hete adem van zijn concurrenten. In de peilingen komen zowel rechtse als linkse kandidaten steeds meer op. De Franse president probeert als wanhoopspoging nog even snel zijn imago op te krikken, maar deze doorzichtige poging wordt nu van alle kanten bekritiseerd.