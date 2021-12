Martin Bosma pakt actieve PvdA’er én vicevoorzitter FNV aan: “Haar partijtje heeft nog maar 8 zetels. Zielig.”

De o zo inclusieve FNV besloot een kerstoffensief te starten tegen de PVV en FVD. Dit had de vakbond beter niet kunnen doen, want geschoffeerde FNV-leden hebben massaal hun lidmaatschap opgezegd. PVV-Kamerlid Martin Bosma vindt het nogal ironisch dat de vicevoorzitter van de FNV, tevens een actief PvdA-lid, de mond vol heeft over inclusiviteit. Maar vervolgens PVV’ers keer op keer wegzet als fascisten.

De FNV dacht slim te zijn en wat extra deugpunten te scoren vlak voor de Kerst door een aanval op PVV’ers en FVD’ers te openen. Het resultaat? Het lidmaatschap van de vakbond wordt nu massaal opgezegd en de FNV voert het lijstje aan van meest opgezegde lidmaatschap. Een puike prestatie wel, is dit nu wat men bedoelt met ‘Get woke, go broke‘?

Naast het feit dat de vakbond onwelgevallige meningen geen podium wil geven, loopt vicevoorzitter Kitty Jong PVV’ers weg te zetten als bruinhemden en fascisten. Maar dit had ze beter niet kunnen doen, want nu krijgt ze de volle laag van PVV-Kamerleden. Martin Bosma bespeurt enig politiek rancune in haar sociale mediagedrag: ze is naast een hooggeplaatste vakbondsvrouw ook nog eens een actief PvdA-lid. En laat nu net haar partij de laatste jaren compleet te zijn gedecimeerd. De arbeiderspartij van weleer heeft zo’n beetje haar gehele oude mandaat zien overstappen naar de PVV.

Dus @kittyjong1, vice-voorzitter van @FNV en tevens actief PvdA’er, is erg van de “inclusiviteit”. Tevens vindt ze PVV’ers (let op de spelling) “facisten”.

Die moeten worden uitgesloten. Haar partijtje heeft nog maar 8 zetels. Zielig. pic.twitter.com/SIy3pckeWi — FNV Weg Er Mee (@Martinbosma_pvv) December 28, 2021

Partijgenoot Léon de Jong benadrukt nog maar eens dat de FNV al lang geen belangenorganisatie meer is. Het enige belang wat ze dienen zijn de mooie salarissen van de topmannen en -vrouwen. Leden worden al jaren om de tuin geleid zodat de zakken van het bestuur goed gevuld raken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

FNV heeft een gigantisch vermogen van 765.000.000 euro. Dat is waar ze het voor doen. Het geld. Met valse beloftes afgetroggeld van leden. Top van bestuur vult haar eigen zakken. Denkt alleen aan zichzelf en eigen pensioen. Speelt ondertussen risicovol beleggertje. Zo slecht! pic.twitter.com/KTPfGRcSN5 — Léon de Jong (@leondejong) December 28, 2021

De hypocriete FNV krijgt wat het verdient: een koekje van eigen deeg.