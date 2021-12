Hilarisch! Lidmaatschap vakbond FNV massaal opgezegd na smerige uithaal richting PVV en FvD

De vakbond FNV heeft zichzelf flink in de voet geschoten. Nadat de FNV bekendmaakte dat ze, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen voor 2022, geen podium wilden bieden aan FvD en de PVV, hebben leden massaal hun lidmaatschap opgezegd. Volgens 123opzeggen.nl is Vakbond FNV het meest opgezegd van allemaal.

De FNV organiseert overal in het land verkiezingsdebatten, democratisch als ze zijn, maar doen dat dan wel op een ‘inclusieve’ manier. In de praktijk betekent dit natuurlijk dat partijen als de PVV en de FvD niet welkom zijn bij debatten georganiseerd door vakbond FNV. Inclusiviteit en democratie gelden namelijk alleen voor de meest gangbare partijen waar ze het zelf grotendeels mee eens zijn. Partijen die “groepen mensen discrimineren en uitsluiten” zijn in strijd met de “fundamentele waarden” van de FNV, dus discrimineert de vakbond en sluit deze partijen uit tijdens hun verkiezingsdebatten.

Andere “fundamentele waarden” van de FNV zijn:

Solidariteit: “Op basis van deze grondslag vindt de FNV het onacceptabel wanneer mensen haat zaaien, discrimineren of anderen vanwege geloof, sekse, kleur, seksuele gerichtheid, politieke voorkeur of afkomst uitsluiten van onze maatschappij.”

of anderen vanwege geloof, sekse, kleur, seksuele gerichtheid, of afkomst uitsluiten van onze maatschappij.” Discussie: “We gaan geen enkele discussie uit de weg wanneer wij helder kunnen maken waar wij voor staan en op welke manier wij de belangen van al onze leden kunnen behartigen. Wij nodigen partijen die in strijd met onze doelen en grondslag handelen echter niet actief uit en bieden ze geen plek op het podium. Maar daar waar men wel aanwezig is, zullen we met passie ons standpunt naar voren brengen.”

Deze ‘tolerante’ en ‘inclusieve‘ houding van de vakbond is ze duur komen te staan, want er zitten nogal wat PVV- en FvD-sympathisanten tussen hun leden. Of nou ja, inmiddels niet meer natuurlijk!

De FNV lijkt liever ten onder te willen gaan dan actief in gesprek te gaan met partijen waar zij het niet mee eens zijn. De “fundamentele waarden” zijn vooral mooie woorden waar in de praktijk niets van terechtkomt of, zoals nu blijkt, zelfs het tegenovergestelde van terechtkomt!