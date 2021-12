Max Verstappen is GETERGD: ‘Op Silverstone reed Hamilton expres op me in, ik had al kampioen moeten zijn’

Max Verstappen is he-le-maal klaar met het hypocriete gezeik van Lewis Hamilton, Mercedes, en de FIA. Ze hebben het te pas en te onpas over de mogelijkheid dat hij dit weekeinde misschien bewust een botsing veroorzaakt met zijn rivaal, zodat hij dan automatisch wereldkampioen wordt. Maar ze hebben het er niet over dat Hamilton precies dat deed op Silverstone. En daar Max niet alleen uitschakelde, maar ook nog met de overwinning ervandoor ging. “Hij reed expres op me in,” zegt Verstappen. “Ik had eigenlijk al kampioen moeten zijn.”

In een exclusief interview met De Telegraaf laat Max Verstappen geen spaan heel van Mercedes, Lewis Hamilton en de FIA. De autosportfederatie is, zegt hij terecht, overduidelijk op de hand van Mercedes. Want er wordt nu opeens een waarschuwing gegeven dat er bij een botsing puntenaftrek kan worden gegeven… maar toen Hamilton in Silverstone Verstappen bewust uitschakelde kreeg hij alleen maar een “boete” van 10 seconden, wat betekende dat hij de race alsnog won.

Dat is natuurlijk tegenvallend van de FIA, maar ook wat Mercedes en Hamilton betreft is Max klaar. Hij spreekt hun namen zelfs niet eens meer uit. Zó ziek is hij van de vieze spelletjes die ze spelen.

Spelletjes

“Die hype nu over het gelijke aantal punten interesseert mij ook niet. Ik had eigenlijk al kampioen moeten zijn. Laat ik zeggen dat ik niet gelukkig ben geweest met beslissingen die zijn genomen,” aldus Max. Oh ja, zegt hij ook nog, dan komt ook nog die race erbij in Hongarije. Daar “ben ik eruit geknikkerd door zijn teamgenoot (Valtteri Bottas).” Als je die twee met elkaar combineert, Silverstone en Hongarije, kun je inderdaad maar tot één mogelijke conclusie komen: Max had al kampioen moeten zijn. Als Mercedes het spel netjes gespeeld had was Max afgelopen weekeinde al bekroond.

Maar Mercedes speelt het niet netjes. Het is een ranzige, hypocriete typische Duitse onderneming. Ze doen álles om te winnen. Ja, ze spelen af en toe de underdog en doen dan net alsof het heel belangrijk is om je aan bepaalde normen en waarden te houden, maar het is het meest vileine team ooit in de Formule 1.

Sergio ‘Checo’ Perez

Als Mercedes dit weekeinde weer sneller blijkt te zijn dan Red Bull – en Hamilton was gisteren in de tweede vrije training maar liefst een halve seconde sneller, dus het heeft er alle schijn van dat dit wel zo zal zijn – ligt een andere oplossing voor de hand: Sergio ‘Checo’ Perez kan wat vuil werk opknappen voor Max.

Hoe? Door zijn bolide, hop, in die van Hamilton te rijden. Net zoals Bottas in Hongarije deed met Verstappen. Mercedes kwam daar toen zonder enig probleem mee weg. Aangezien dezelfde regels voor dezelfde personen en teams moeten gelden moet dat dus ook gelden voor Red Bull.

Oh. En als er dan wél punten afgetrokken worden. Tja. Dan is Perez het haasje, en dus Red Bull als team. Maar je kunt één coureur niet verantwoordelijk houden voor de daden van een andere coureur. Nee, niet eens voor die van een teamgenoot.

Dit betekent dus Perez dan gestraft wordt, maar dat Verstappen niet gepakt kán worden door de FIA.

Checo, doe het. Geef Max de wereldtitel. Doe er alles aan om in de buurt te komen van Hamilton en als het zover is, rijd hem dan van de baan.