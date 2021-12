Mercedes gaat toch niet in beroep: Max Verstappen officieel kampioen

Mercedes heeft laten weten dat het toch niet in beroep gaat. Dit betekent dat de wereldtitel Max Verstappen niet meer kan worden afgenomen. We wisten het dus al een paar dagen maar nu is het dan echt officieel: we hebben een Nederlandse wereldkampioen. Voor het eerst!

Na de Grand Prix in Abu Dhabi klaagde Mercedes steen en been. Er moest geen safety car komen. De andere bolides van achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen in hadden niet doorgelaten moeten worden. Het was een schande. Vreselijk!

Toen hun bezwaar werd weggewuifd door de stewards van de FIA liet de Duitse renstal vervolgens weten de intentie te hebben om in beroep te gaan. Dat leverde Mercedes enorm veel hoon en kritiek op. Wat een enorm slechte verliezers, was de teneur.

Het merk Mercedes werd op die manier door het slijk gehaald door de eigen renstal. Want niemand heeft waardering en respect voor een slechte verliezer… al helemaal niet als die slechte verliezer acht jaar achter elkaar de constructeurstitel heeft gewonnen en zeven keer de wereldtitel voor individuele coureurs.

De kritiek nam toe. Alleen in Engeland stonden er nog media achter Mercedes. In alle andere landen was men klaar met het quasi luxe merk.

Blijkbaar begrepen ze uiteindelijk bij Mercedes ook dat ze zichzelf enorm aan het beschadigen waren. Want zojuist heeft de renstal laten weten toch maar niet in beroep te gaan. Max Verstappen is wereldkampioen, zelfs Mercedes probeert hem die titel nu niet meer af te nemen.

Het werd tijd. Maar wat een schande voor dit sure en succesvolle merk dat het zich de afgelopen dagen zo ontzettend heeft leren kennen.