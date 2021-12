“Ongelooflijk!” Geert Wilders geschokt dat TikTok zijn ‘op bezoek bij de VVD’ verwijdert vanwege ‘haatzaaien’

Het is te bizar voor woorden, maar een filmpje dat Geert Wilders op TikTok had gezet is daar verwijderd vanwege haatzaaien. Op de beelden was namelijk te zien dat hij de fractie van de nepliberale coronafascisten bezocht en daar met pepernoten strooide. Let wel, hij deed dat gekleed als hemzelf, niet als Zwarte Piet ofzo. En toch moest die video er aan geloven. Zoals Wilders terecht zegt, “ongelooflijk”!

Vandaag zette Geert Wilders een grappig bedoelde video op TikTok, de sociale media-website die vooral gebruikt wordt door jongeren. Wat je zeg op de beelden? De PVV-leider die zogenaamd de VVD-fractie in de Tweede Kamer bezocht en de nepliberale coronafascisten vertelde dat ze “niet met verblijfsvergunningen” moeten strooien, “maar met pepernoten.”

OP BEZOEK BIJ DE VVD (Verwijderd op TikTok) pic.twitter.com/Ei023gidtL — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 1, 2021

Je zou denken dat hier niets mis mee is. Er is geen zwart geverfd hulpje bij, niets aan de hand. Maar wat werkt de verbazing? Kort nadat hij het filmpje ook trots op Twitter zette liet Wilders weten dat de beelden verwijderd zijn van TikTok. Niet door hemzelf, maar door de achterlijke fascisten achter de website:

Ongelooflijk, het grappige onschuldige filmpje “op bezoek bij de VVD” waar ik pepernoten strooi is op TikTok verwijderd wegens haatzaaien??? pic.twitter.com/xbR9EdLyza — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 1, 2021

Als reden wordt dus opgegeven dat Wilders aan het “haatzaaien” was.

Haatzaaien. Vanwege die video.

Dan ben je dus echt helemaal gestoord, als je dat vindt. Blijkbaar mag je nu al of a) geen pepernoten rondgooien omdat dit mensen doet denken aan Zwarte Piet óf b) zeggen dat je vindt dat de immigratie beperkt moet worden. Eén van die twee – misschien wel allebei, wie weet – is “haatzaaien.”

Je mag dus alleen nog maar zeggen wat Deug-links wil horen. Als je andere opvattingen hebt ben je ‘haat’ aan het verspreiden.

We leven in enge, héél enge, tijden.