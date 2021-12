Oostenrijk voert quarantaineplicht in voor niet geboosterde Nederlanders

De aanstaande wintersportvakanties dreigen voor veel Nederlanders onder druk te komen staan: Oostenrijk voert namelijk een quarantaineplicht in voor iedereen die nog niet de boosterprik heeft gehad – of überhaupt is gevaccineerd. De maatregel gaat ook gelden voor reizigers uit Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Er zal ongetwijfeld een dikke streep door veel geplande wintersportvakanties gaan, zeker met het oog op het huidige priktempo in Nederland. Oostenrijk verzwaart opnieuw de regels. Een ieder die naar het land wil moet zich laten registreren, een negatieve PCR-test met zich meenemen én een boosterprik hebben ontvangen om niet 10 dagen in quarantaine te hoeven, dat meldt de NOS.

De maatregel gaat rond de kerstdagen in. Wat een klap in het gezicht is voor de toerismesector van het land. Veel mensen zijn nog lang niet geboosterd, en zullen zeker niet naar Oostenrijk afreizen om er vervolgens 10 dagen in quarantaine te zitten.

