Peiling De Hond: meerderheid Nederlanders ziet weinig in nieuwe klimaatplannen regeerakkoord

Een meerderheid van de Nederlanders is niet positief over de klimaatplannen die staan beschreven in het nieuwe regeerakkoord, dat blijkt uit de nieuwe peiling van Maurice de Hond. D66 heeft succesvol zijn klimaatdrammende stempel op het coalitieakkoord weten te drukken, tot ongenoegen van een meerderheid van de respondenten.

Maurice de Hond is deze week dieper ingegaan op de reacties op het regeerakkoord. Wat vonden zijn respondenten van de nieuwe kabinetskoers? De resultaten zijn vrij interessant: de verplichte en snelle taalinburgeringscursus voor asielzoekers kan op veel steun rekenen, terwijl de nieuwe klimaatpolitiek niet echt positief wordt ontvangen.

Het is duidelijk zichtbaar dat een meerderheid van de Nederlanders niet zit te wachten op nog meer klimaatwaanzin. De laatste jaren heeft het kabinet Rutte III Nederland al opgezadeld met tal van klimaatregeltjes en het nieuwe regeerakkoord blijkt dat er nog meer wetten en afspraken zullen volgen. Veel mensen hebben gewoon geen zin in al die klimaatdwingelandij.

Op de vraag of men denkt dat dit kabinet een lang leven is beschoren reageert een meerderheid negatief. 34% van de respondenten hoopt dat het kabinet de rit uitzit, maar 29% denkt daadwerkelijk dat Rutte IV de eindstreep gaat halen.

Het laat zien dat de vertrouwenscrisis in het nieuwe kabinet nu al groot is, terwijl het er officieel nog niet eens is. Rutte en consorten zullen dus met een dikke achterstand beginnen, en de grote vraag is of ze een beetje van het vertrouwen kunnen herstellen. Als we kijken naar het afgelopen jaar met de afhandeling van onder meer Pieter Omtzigt, de toeslagenaffaire en de Groningenkwestie, is er weinig reden tot hoop.

Het zullen opnieuw moeizame jaren gaan worden.