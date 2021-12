RoddelPraat! Jan Roos en Dennis Schouten SLOPEN Marco Borsato

Een paar weken geleden lieten Dennis Schouten en Jan Roos weten in hun show RoddelPraat dat verschillende meisjes Marco Borsato ervan beschuldigen dat hij hen seksueel misbruikt heeft. Dat zou gebeurd zijn toen zij minderjarig waren. Het belangrijkste verhaal was écht niet best; handjes onder rokjes van een meid van 15 en ga zo maar door. Of het klopt of niet, daar moet een rechter zich over buigen. Maar het is sowieso wel een belangrijk verhaal.

Het was dapper van Schouten en Roos dat ze dit nieuws brachten. Ze stonden op dat moment namelijk helemaal alleen en hielden er zelfs rekening mee dat Borsato hen zou aanklagen, zeker als geen van de meiden naar voren kwam met een officiële aangifte. En toen werd bekend dat een meisje dat inderdaad had gedaan; het meisje dat zei dat ze door hem misbruikt is gedurende een periode van vijf jaar. Het begon toen ze vijftien was en eindigde toen ze twintig was. Althans, dat zegt ze. Haar moeder kwam daar achter toen ze het dagboek van haar dochter las. Daarna zou er een discussie zijn geweest, zelfs met Borsato, en die zou toegegeven hebben dat hij zich misdragen had.

Natuurlijk voelden Schouten en Roos zich daardoor gerechtvaardigd. En gelijk hebben ze. Want dit nieuws was zonder de inzet van deze twee heren nooit naar buiten gekomen.

