Sylvana Simons meent dat Nederland nog steeds geen echte lockdown heeft gehad: “Lockdown? We hebben nog helemaal geen pijn geleden.”

BIJ1-leider Sylvana Simons heeft weer van zich laten horen. De politica is van mening dat Nederlanders te veel zeuren, want een echte lockdown heeft Nederland nog niet gehad. Met andere woorden: al die gedupeerde ondernemers en jongeren die geen normaal onderwijs kunnen genieten moeten niet zo klagen. Enorm solidair wel van een politica die iedereen de maat neemt over ‘inclusiviteit’.

Sylvana Simons is wellicht een van de grootste critici van het huidige coronabeleid. De zelfbenoemde antiracist is van mening dat de regering zelfs nalatig is geweest en veel leed had kunnen voorkomen. Nederland heeft tot op heden namelijk geen echte lockdown gekend, aldus Simons in een interview met het AD.

“Lockdown? We hebben nog helemaal geen pijn geleden.”

Ze kwam de afgelopen verkiezingen de Kamer in met haar extreem activistische woke-agenda, maar lijkt zich nu vooral te ontpoppen tot iemand die voor extreem zware coronamaatregelen pleit. Wellicht heeft het met haar antikapitalistische visie te maken, of heeft ze simpelweg geen idee hoe zwaar de gemiddelde Nederlander het heeft tijdens een lockdown.

Maar het pleiten voor nog zwaardere maatregelen getuigt van het feit dat Simons vrij weinig kennis heeft van economische zaken. Want hoeveel langer, en hoe vaak, wil ze ons land compleet op slot gooien? En nog belangrijker: wie gaat dit allemaal betalen? Als Nederland echt in een complete lockdown gaat, dan gaat dus ook onze hele economie op slot.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het klinkt allemaal leuk en aardig voor de bühne: ‘Gooi het land op slot en bescherm de mensen’. Maar ondertussen zorgt iedere lockdown, en zelfs afgezwakte vormen van een lockdown, voor een fikse economische klap. De overheid kan niet eeuwig komen aanzetten met steunpakketten, want dat geld moet ergens verdiend worden. Wellicht is het verstandiger als Simons het bij haar woke-activisme houdt.