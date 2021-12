Thierry Baudet gaat los op ‘elke gefrustreerde onderknuppel’ die zich door corona machtig waant: ‘Gauleiters!’

In wat niet anders beschreven kan worden dan een fantastische twitterdraad gaat Thierry Baudet even helemaal los op alle losers die door corona nu ‘macht’ hebben… en zich daardoor heerlijk voelen. “Éven dat moment van totale macht,” zegt hij over deze types. “Precies zo deden de nazi’s het ook.”

“Eén van de intelligente (dat wil zeggen: slimme, sluwe, listige) aspecten van dit neofascistische covid-systeem is dat het elke dag gefrustreerde onderknuppel, eenieder die zich door de modernisering, de automatisering en de schaalvergroting machteloos, klein en betekenisloos voelt, de mogelijkheid geeft om éven heer [en] meester te zijn over de ánder,” aldus Baudet op Twitter.

Kleine Gauleiters

“Éven dat moment van totale macht. Het mondkapje, anders geen toegang. Over de neus! Nee, geen excuses. We doen het voor elkaar. Of ook: graag uw telefoon. Even uw QR scannen, laat maar zien, voor de draad ermee!” gaat hij verder. “Anders geen eten! Niet naar de film! Precies zó deden de nazi’s het ook. Juist de meest brave, onderdanige kleinburgers werden de fanatiekste Gauleiter. Eindelijk iemand zijn. Eindelijk identiteit, houvast. En ook: eindelijk macht. Iets te zéggen hebben over een ander.

“De musst! Hier gib’s kein warum!”

Verdeel en heers

Maar dit gebeurt bewust, aldus Baudet. Het kabinet wakkert dit soort gevoelens willens en wetens aan. “Bovendien zaai je, doordat burgers elkáár moeten controleren, wantrouwen en verdeeldheid onder de mensen,” legt de FVD’er uit. “En we weten allemaal: een verdeelde samenleving kun je makkelijker overheersen. Dan kan de staat zeggen: laat ons maar!”

“Vandáár ook dat ze uit alle macht proberen om mij en FVD te framen als ‘racistisch ‘of ‘antisemitisch,’ als ‘islamofoob of ‘homofoob.’ Ze willen ons tegen elkaar uitspelen! Ze willen ons tegen elkaar opzetten (en mij wegzetten als ‘fakenews’) zodat we geen gezamenlijk front vormen tegen dit nieuwe totalitarisme!”

Vervolgens citeert hij Tunahan Kuzu, “trap er niet in!”, en roept hij iedereen om op lid te worden van FVD. Dat kan overigens hier.

Als ik Johan Derksen dan even mag citeren: ik zeg doen! Want wat Baudet schrijft klopt niet alleen; maar het betekent ook nog eens dat wij – mensen die de vrijheid wél lief hebben – ons moeten verenigen. Doen we dat niet, dan zijn we niets meer of minder dan aangeschoten wild die keihard aangepakt worden door al die kleine Gauleiters én hun Führers.