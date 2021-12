VVD-raadslid in verzet tegen misdadige lockdown: ‘Hier is geen enkel draagvlak voor!’

Het is ongelooflijk, maar het lijkt erop dat er zelfs wat lokale VVD’ers zijn die hun buik vol hebben van het misdadige coronabeleid van het kabinet en OMT. Bart Bisschop, fractievoorzitter van de nepliberale partij in Renswoude, spreekt zich publiekelijk uit tegen deze wanstaltige plannen. En, stelt hij, het kabinet moet “ballen” tonen door het OMT-advies niet over te nemen.

Zoals wij vanmorgen berichtten wil het misdadige, fascistische, dictatoriale OMT dat het kabinet een nieuwe keiharde lockdown afkondigt. Alleen een paar essentiële winkels mogen open blijven. Het is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Het aantal ziekenhuisopnames loopt al een tijd terug. En die hele Omicron-variant blijkt niets meer of minder te zijn dan “een zware verkoudheid.”

VVD’ers in verzet

Het lijkt erop dat er nu zelfs gezagsgetrouwe VVD’ers zijn die dit walgelijke wanbeleid niet meer kunnen en willen steunen. Bart Bisschop is raadslid voor en fractievoorzitter van de VVD in Renswoude. Op Twitter laat hij geen spaan heel van het OMT-advies, en van het kabinet als het inderdaad doet wat de zelfverklaarde ‘experts’ willen.

Als het kabinet ballen heeft leggen ze nu het OMT advies naast zich neer. Hier is geen enkel draagvlak meer voor in de samenleving. Regel die zorg capaciteit en vaccinaties (voor de kwetsbaren) en laat ons verder met rust aub#lockdown — Bart Bisschop (@BartBisschop) December 17, 2021

“Als het kabinet ballen heeft leggen ze het OMT advies naast zich neer,” aldus deze lokale VVD’er. “Hier is geen enkel draagvlak meer voor in de samenleving. Regel die zorg capaciteit en vaccinaties (voor de kwetsbaren) en laat ons verder met rust aub.” Hij sluit zijn tweet af met de hashtag “#lockdown.”

Draagvlak

Natuurlijk heeft deze VVD-man gelijk dat er geen draagvlak is voor een nieuwe lockdown. Maar daar laat dit dictatoriale kabinet zich niet door tegenhouden. Het is niet de vraag voor deze kleine Stalins of er draagvlak is, maar of mensen het píkken.

Tijd om dat niet meer te doen. Wij zijn de baas in Nederland. Niet een kabinet bestaande uit een dozijn (of twee) mannen en vrouwen die alleen maar een carrière in de politiek hebben gehad in hun hele leven, en ook niet uit een paar uitverkoren experts die zich “lid van het OMT” mogen noemen.