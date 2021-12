Winst voor Roddelpraat: Jonge vrouw doet aangifte tegen Marco Borsato wegens vijf jaar lang seksueel misbruik

Marco Borsato ligt al enige tijd onder vuur vanwege geruchten over seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Borsato deed zelf geen aangifte tegen de aantijgingen en ontkende de beschuldigingen in eerste instantie ook niet. Wel diende hij een verzoek in bij het OM om de bronnen van de geruchten te achterhalen. Maar nu stapt een jonge vrouw van 22 jaar naar voren en heeft officieel aangifte gedaan tegen de Nederlandse zanger.

Volgens de 22-jarige vrouw zou Marco Borsato haar al vanaf haar vijftiende seksueel hebben misbruikt, tot ze twintig jaar was. “In de aangifte, die maandag bij zedenrechercheurs van de politie-eenheid Midden-Nederland is gedaan, verklaart de vrouw dat Borsato talloze malen aan haar borsten en billen zat en met zijn handen onder haar rokje gleed en tussen haar benen streelde”, meldt De Telegraaf.

Het gaat hier om het meisje waarvan de moeder, die voor Borsato werkte, in haar dagboek ontdekte dat zich dit heeft afgespeeld. De moeder is één van de bronnen waar Jan Roos en Dennis Schouten zich in hun YouTube-programma Roddelpraat op beriepen toen ze de geruchten naar buiten brachten.

Marco Borsato ontkent tegenwoordig alle aantijgingen en gaat zelfs in de tegenaanval. Hij noemt het “goed dat er nu een aangifte ligt, want dan kan die betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb aangevraagd”, reageert hij via De Telegraaf. Dat is natuurlijk een verdediging van niks. Er is zelfs kans op een sneeuwbaleffect, aangezien het vaker voorkomt dat er meerdere aangiftes volgen zodra één slachtoffer van seksueel misbruik naar voren treedt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is zelfs te hopen dat als er nog meer slachtoffers zijn, zij ook naar voren treden. Het lastige met dit soort zedenzaken is de bewijslast, dus alle slachtoffers die willen getuigen zijn méér dan welkom. Als het namelijk allemaal waar is wat er over Borsato wordt gezegd, dan moet die vent echt zo snel mogelijk van de straat worden geplukt.