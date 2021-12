Zorgheldin Fleur Agema (PVV): “Mark Rutte háát zorgkosten, daarom gooien ze het land dicht!”

PVV-zorgheldin Fleur Agema haalt tegenover De Dagelijkse Standaard snoeihard uit naar Mark Rutte en Hugo de Jonge. “Mark Rutte háát zorgkosten, daarom gooien ze het land dicht”, aldus Agema.

Tegenover DDS reageert een “zichtbaar aangeslagen maar ook boze Agema” op de afgekondigde lockdown van het demissionaire kabinet Rutte III:

“De overheid gooit liever het land dicht dan dat ze investeren in de ziekenhuizen. Het is onuitstaanbaar.” Agema vervolgt: “De boosters waren te laat. Het hele land was de klos. Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw zijn bij deze al verpest. Ik heb er gewoon geen woorden voor!”

Volgens Agema “haat Rutte de zorgkosten”. Op zich geen gekke gedachte, want het nieuwe kabinet Rutte IV gaat met miljarden strooien, maar beknibbelt wél op de zorg.

Agema maakt zich dan ook vooral zorgen over de ouderen en een ieder die binnen de risicogroep valt. “Die moeten zich nu opeens gaan realiseren dat wanneer ze ziek worden er geen plek meer voor hen is in het ziekenhuis.”

Agema: “80 procent van de mensen die met corona wordt opgenomen is boven de zestig jaar. Daar moet nu de aandacht liggen. Nu de infectiedruk zo hoog is, helpt het wel als die ook minder wordt onder die 20 procent.”

Tot slot brengt Agema nog een noodkreet tegenover de Nederlandse bevolking: “Iedereen, jong of oud, die een bijdrage wil leveren aan het niet verder oplopen van onze ziekenhuizen, ben ik dankbaar.”