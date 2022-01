Amerika stuurt aan op oorlog met Rusland: ‘Washington overweegt troepeninzet vanwege Oekraïne’

Wat er nu aan de hand is met Oekraïne is totaal onacceptabel. Het lijkt er namelijk op dat het Westen, met Amerika voorop, werkelijk aanstuurt op een oorlog met Rusland. Dat voor een land dat historisch altijd in Ruslands invloedssfeer heeft gelezen én voor dat land zelfs van groot belang is geweest (omdat het ‘de broodmand’ van die regio is geweest, historisch).

De Verenigde Staten overwegen volgens de mainstream media troepeninzet “vanwege de Russische dreiging” in Oekraïne. Het zou gaan om “duizenden” militairen die mogelijk naar de regio gestuurd worden om de Oekraïne en andere landen te “beschermen.”

In eerste instantie wil Biden inzetten op 1.000 tot 5.000 troepen die naar Oost-Europa gestuurd gaan worden. Maar als de situatie verslechterd wil hij dat aantal mogelijk vertienvoudigen. Deze troepen gaan dan naar landen in de regio om ze te beschermen, maar niet naar Oekraïne zelf. Waarom ze daar naartoe zouden gaan is een beetje vaag, want niemand denkt dat Rusland plannen heeft om iets te doen in ándere Oost-Europese landen dan Oekraïne.

Dat impliceert natuurlijk het één en ander.

En dat is niet alles. Want iedereen weet dat Rusland het terecht als een provocatie zal zien als Amerika dit doet. De situatie wordt daardoor dus niet rustiger, maar mínder rustig, zeker omdat het land zich sowieso al grote zorgen maakt over de alsmaar oprukkende NAVO. Moskou voelt zich daar logischerwijze door bedreigd.

Zoals Jan Bennink laat weten op Twitter is dit hele gebeuren toch echt een beetje alsof de Russen troepen naar Tijuana zouden sturen omdat er toevallig een Amerikaanse basis ligt in El Paso (Texas). De beschermingsfactor is vreemd, maar je kan er vergif op innemen dat de Amerikanen dan heel lichtgeraakt zouden reageren. Iedereen weet natuurlijk af van de Cubaanse crisis toen John F. Kennedy nog president was. Dit monde bijna uit op een kernoorlog – wat de Amerikaanse generaals van toen trouwens wilden, alleen JFK verzette zich daar godzijdank tegen.

Alsof de Russen troepen naar Tijuana zouden sturen, omdat er een Amerikaanse militaire basis ligt in El Paso. https://t.co/l9OlAA0vEu — Jan Bennink (@JanBenninkCom) January 24, 2022

Het Westen speelt een gevaarlijk spel

Amerika en Europa spelen werkelijk een enorm gevaarlijk spel. Zij zeggen nu dat Ruslands onrust belachelijk zou zijn omdat er helemaal geen plannen zijn om Oekraïne lid te maken van de NAVO, maar 1) dat gelooft verder niemand en b) ze doen al veel te veel zaken met de EU.

De NAVO zei steeds dat geen enkel Oost-Europees land lid zou worden, dat soort plannen waren er niet, het was te risicovol, etc. Vervolgens kwamen ze er toch bij. Rusland heeft de NAVO daarom dichter- en dichterbij zien komen. Let wel: de NAVO is speciaal opgericht om het Westen te verenigen tégen Rusland. Dus ja, het is nogal wiedes dat Rusland dat als een bedreiging ziet.

En zelfs als dat niet zo was dan hebben we het over gebied dat altijd in Ruslands invloedssfeer ligt en dat nóg steeds doet. Maar dan ziet Moskou vervolgens een stel geflipte Eurocraten daar staan in Kiev, waar mensen worden opgeroepen om vooral Rusland de rug toe te keren, en daarna komt er een beleid dat daar ook daadwerkelijk op gericht is.

Geopolitiek is het Westen gewoon heel fout en gevaarlijk bezig. Je weet dat Poetin niet kan accepteren dat Oekraïne mogelijk bij de EU of NAVO komt, of zelfs maar dat het onder de Westerse invloedssfeer gaat vallen. Dat is bekend. Dat zelfs logisch. Toch hebben ze daar genadeloos voor gepusht.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vergis je niet. Als dit toch een gewapend conflict komt is dat in eerste instantie de schuld van het Westen. Zij weten hoe de geopolitiek werkt, en lieten het gebeuren. Bewust.