Amsterdammers boos over windmolenparticipatiebijeenkomsten: ‘De boodschap is duidelijk. De windturbines komen er hoe dan ook’

Boze Amsterdammers hebben hun onvrede geuit over de werkwijze van hun gemeente. Afgelopen maanden vonden er verschillende participatiebijeenkomsten plaats over de plaatsing van windmolens in de stad. Maar van ‘participatie’ kan men niet echt spreken. Er wordt door de gemeente gewoon niet geluisterd naar bezorgde bewoners en de Amsterdamse bestuurders doen toch wel wat zelf goeddunken.

Tientallen Amsterdammers klagen tegenover AT5 dat de gemeente niet luistert naar haar eigen bewoners. Er zijn veel zorgen omtrent de plaatsing van mega turbines in de stad. Veel bewoners maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s en de natuur. Maar het blijkt dat gemeente de participatiebijeenkomsten niet al te serieus neemt, er wordt namelijk toch niet geluisterd naar de zorgen van stadsbewoners.

“De reflectiefase is een farce. Er werd gezegd dat gebieden niet meer konden afvallen. Het ging er eigenlijk alleen om dat we konden zeggen dat de molens een metertje naar links of rechts zouden gaan. Wat wij met zijn allen wilden zeggen, is dat we verschrikkelijk veel zorgen hebben over de gezondheid en natuur. En daar konden we heel weinig over kwijt.”

Het is niet voor het eerst dat de gemeente Amsterdammers schoffeert wat betreft de plaatsing van windmolens. De afgelopen jaren neemt het verzet tegen de komst van mega windturbines of windparken steeds meer toe. Veel stadsbewoners maken zich, terecht, zorgen over de gezondheidsrisico’s en de gevolgen op de omliggende natuur.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente Amsterdam doof is voor kritiek. Al vaker toont het college zich niet bepaald betrokken bij het wel en wee van zijn eigen bewoners.