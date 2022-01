Basisonderwijs wordt nog meer benadeeld door kabinet: krijgt volgend schooljaar 500 miljoen euro minder

Alsof de leerachterstanden de afgelopen jaren nog niet genoeg waren opgelopen door de vele lockdowns krijgt het basisonderwijs volgend schooljaar een half miljard euro minder financiering. De onderwijsplannen van het nieuwe kabinet zijn nog maar eens onder de loep gehouden en opmerkelijk genoeg wordt er volgend schooljaar 7% minder geïnvesteerd in personeelskosten in het primair onderwijs.

Door een verandering in de manier waarop de overheid het primair onderwijs financiert ontvangen scholen volgend jaar 7% minder geld, dat blijkt uit onderzoek van NU.nl. Wat op z’n zachtst gezegd nogal opmerkelijk te noemen is, het primair onderwijs kent mede door de coronacrisis al genoeg problemen en achterstallig werk. En een minder hoge subsidie zou de problemen alleen maar erger maken.

Scholen worden voor dit verlies niet gecompenseerd, terwijl ze wel extra kosten moeten maken – voor onder meer het realiseren van betere ventilatie, een klein deel wordt maar betaald door de overheid. Het wordt de onderwijswereld niet makkelijker gemaakt om goed hun werk te doen op deze manier, als het land niet in een lockdown zit, dan maar korten op de financiering dacht de overheid.

Het laat ook wel goed zien wat onderwijspartij D66 voor het onderwijs doet: helemaal niks. Voordat ze eindelijk in het kabinet kwamen in 2017 stond de partij te boek als dé onderwijspartij van het land. Maar vijf jaar later weet inmiddels iedereen wel beter. Er is alleen maar verder bezuinigd op het onderwijs en daarnaast zijn er ook kromme beslissingen genomen tijdens de coronacrisis omtrent het Nederlandse onderwijs.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Volgend jaar korten op het onderwijs laat zien dat men in Den Haag niet de goede prioriteiten stelt.