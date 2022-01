BoerBurgerBeweging-lid haalt plannen nieuwe VVD-stikstofminister onderuit: ‘Totaal onrealistisch. Ze heeft geen vakkennis’

Voormalig CDA-Kamerlid en huidig lid van de BoerBurgerBeweging Maurits von Martels verwacht weinig van de nieuwe VVD-stikstofminister. De huidige partijvoorzitter Christianne van der Wal gaat het nieuwe kabinet in als stikstofminister. Haar plannen voor de stikstofreductie worden met veel hoon ontvangen vanuit de agrarische sector. Von Martels ziet de plannen als “totaal onrealistisch”.

De twee (voormalig) boerenpartijen in het nieuwe kabinet durven de vingers niet te branden aan het stikstofdossier en dus mag de VVD deze post claimen. Christianne van der Wal, nu nog de partijvoorzitter, gaat de nieuwe stikstofminister worden. Rutte IV heeft grootse plannen voor de agrarische sector, maar experts en belangenorganisaties zien de toekomst somber tegemoet. BBB-lid Maurits von Martels vertelt in de Stentor dat de nieuwe kabinetsplannen totaal onuitvoerbaar zijn, daarnaast heeft men de plank misgeslagen door iemand te benoemen zonder zichtbare vakkennis:

“Ik stel prijs op vakministers met vakkennis. Die heb je zeker nodig bij zo’n lastig dossier als stikstof. En dat mist Christianne van der Wal voor zover ik dat kan zien. Het zal haar niet gemakkelijk worden gemaakt.”

In feite, zo stelt Von Martels, wordt de VVD-politica opgezadeld met een onmogelijke taak: het kabinet heeft flink wat doelstellingen gesteld, maar realistisch zijn ze niet. En uiteindelijk mag Van der Wal de rekening gaat betalen als de doelstellingen niet worden gehaald. De klimaatlobby zal de druk alleen maar meer opvoeren om de reductie van stikstof sneller te laten gaan, terwijl boeren compleet worden uitgeknepen zonder dat het voor enig resultaat zorgt.

De komende jaren kan het nieuwe kabinet, en de nieuwe stikstofminister, op flink wat tegengas rekenen van de BoerBurgerBeweging en Caroline van der Plas. De afgelopen weken heeft de politica zich al veelvuldig kritisch uitgesproken over de nieuwe plannen. En terugkijkend naar haar eerste jaar in de Tweede Kamer kunnen we nog veel stevige Kamer- en commissiedebatten verwachten.