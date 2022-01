BREEK! PVV-europarlementariër Marcel de Graaff stapt over naar FVD: ‘Ik wil geen deel uitmaken van een partij die deze vaccins promoot’

Er is een buitengewoon belangrijke ontwikkeling in het Europees Parlement. PVV Europarlementariër Marcel de Graaff is per direct overgestapt naar Forum voor Democratie. Hij maakt de overstap naar FVD niet omdat hij niet blij is met ‘de toon’ of iets dergelijks, maar puur om politiek inhoudelijke redenen: hij kan de partijlijn over ‘de coronacrisis’ en vaccins niet langer steunen.

“Ruim 11 jaar lang heb ik mij met volle overtuiging ingezet voor de PVV,” aldus De Graaff in een officiële verklaring. “Maar de huidige koers ten aanzien van Corona heeft mij doen besluiten de overstap te maken naar Forum voor Democratie, de enige partij die daadwerkelijk inziet dat we helemaal niet te maken hebben met een pandemie of covidcrisis.”

“We hebben een kapotbezuinigd zorgsysteem en een regering die dikke vriendjes is met het World Economic Forum,” gaat hij verder. “Onze vrijheden worden systematisch afgepakt. Er wordt ons een QR systeem opgedrongen en mensen worden gedwongen tot vaccinatie. De covid vaccins zijn vele malen schadelijker dan het covid virus zelf en zetten het leven en de gezondheid van mensen op het spel,” stelt hij vervolgens.

“Ik wil geen deel uitmaken van een partij die zich hard maakt voor – en die oproept tot – vaccinatie met dit schadelijke, experimentele middel.”

“Onze gezondheid, vrijheid en democratie worden wezenlijk bedreigd. Daar moeten we tegen in verzet komen voor het te laat is. De enige partij die dat doet is Forum voor Democratie en daar sluit ik me dan ook per direct bij aan.”

Het is een opvallend besluit, ook omdat FVD en de PVV elkaar normaal gesproken niet in de weg proberen te zitten. Maar dit is natuurlijk duidelijk een inhoudelijk verschil van mening. Dit gaat niet over de ‘toon,’ maar over daadwerkelijk ingenomen politieke standpunten. Het is ook geen aanval op de persoon Geert Wilders of zelfs op diens partij; het is een serieus verschil van mening over alles dat corona is, over de vaccins, en over de poging van de macht om de samenleving – met corona als excuus – grondig te hermaken.

Voor FVD is dit natuurlijk een belangrijke ontwikkeling. Nadat de FVD fractie in het Europees Parlement was overgestapt naar de kartel-knuffelaars van JA21 en dat clubje van die tuigsjaggeraar had de partij daar geen vertegenwoordiging meer. Nu gelukkig dus wél weer. Én… hij zal in de EP-groep zitten met onder meer AfD, Vlaams Belang, Rassemblement National (het oude Front National) en straks met de partij van Zemmour. Dus het is ook in dat opzicht van belang.

Voor de PVV is het minder florisant. Die partij had maar één zetel en raakt die nu dus ook kwijt. Maar het zal voor Wilders niet als een complete verrassing komen. De Graaff had zijn zorgen al langer aangekaart binnenskamers en aangedrongen op een andere positie. Toen dat niet gebeurde zat er voor hem maar één ding op.