‘Foute club’ JA21 vindt het príma dat voormalige terroriste veiligheidsadviseur VVD is

De “foute club” van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga heeft tégen een motie gestemd waarin het wordt veroordeeld dat de VVD zich laat adviseren door een veroordeelde terrorist. Blijkbaar heeft “pragmatisch” rechts daar geen enkel probleem mee. Wanstaltig!

Onlangs werd bekend dat de walgelijke VVD een veroordeelde terrorist in dienst heeft als adviseur nationale veiligheid. Het gaat om Soumaya Sahla. Deze vrouw was lid van de Hofstadgroep en wordt onder andere aangetroffen met een mitrailleur. Zij en haar vrienden hadden plannen om Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders te vermoorden.

Sahla en matties zeggen dat ze een nieuwe vrouw is. Jawel, ze is veranderd. Ze heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Etc. Natuurlijk ligt dat voor Wilders nogal gevoelig. Die voelt zich gewoon onveilig, en neem het hem eens kwalijk. Als mevrouw het niet serieus meent en in haar hart nog steeds dezelfde is kon hij weleens een groot probleem hebben.

Walgelijk JA21 stemt tegen Wilders’ motie

Daarom diende hij gisteren een motie in. “De Kamer, gehoord de beraadslaging,” stelt de motie, “spreekt uit dat het zeer onwenselijk en onacceptabel is dat een veroordeeld terrorist adviseur nationale veiligheid is van de partij van de premier van Nederland, en gaat over tot de orde van de dag.”

Je zou denken dat bijna elke partij daar natuurlijk voor stemt – en zeker elke ietwat rechtse partij. Maar wat wekt de verbazing? JA21 stemde er tégen:

Dus als je lid was van de Hofstadgroep en Wilders wil vermoorden kan je adviseur nationale veiligheid van de VVD en premier Rutte worden. En een grote laffe meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat prima. #regeringsverklaring #Wilders pic.twitter.com/bAeX8XXwne — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 19, 2022

Onze eigen Kenneth Steffers concludeert hierdoor terecht dat er maar één mogelijke conclusie is: “JA21 is géén alternatief op rechts en blijkt wederom een foute club.”

Conclusie? #JA21 is géén alternatief ‘op rechts’ en blijkt wederom een foute club. #Omzigt valt mij ook tegen in deze. Voordeel: Dit is tevens een mooi grafiekje om te zien wie de ‘plucheplakkers’ en ‘hielenlikkers’ zijn. https://t.co/Au5yspM6JW — Ken Stash (@KenStash) January 20, 2022

Zo is het maar net.

