Breek! Wetenschappers dachten lab-lek theorie mogelijk maar zwegen: ‘Geef wappies geen materiaal om mee werken!’

Amerikaanse wetenschappers dachten vroeg in de pandemie al dat het nieuwe coronavirus mogelijk uit het laboratorium bij Wuhan kwam. Dat blijkt uit interne notities die gemaakt zijn van hun onderlinge besprekingen. Maar, zeiden ze tegen elkaar, dat soort informatie moest verzwegen worden voor het grote publiek omdat het “samenzweringswappies” alleen maar in de kaart zou spelen.

Tijdens deze pandemie hebben we steevast moeten aanhoren dat we “de wetenschap” moeten geloven, wat inhoudt dat we kritiekloos moeten aannemen wat wetenschappers ons vertellen. Kritische denkers vonden dat meteen al verdacht, want wetenschap betekent juist dat je vragen stelt. En trouwens, wetenschappers vormen niet samen dé wetenschap. Wetenscháppers zijn mensen en maken dus fouten – en hebben ook nog eens andere belangen.

Nou, die kritisch houding blijkt meer dan terecht. Want uit documenten die nu zijn vrijgegeven in Amerika blijkt dat wetenschappers er al meteen rekening mee hielden dat het coronavirus misschien uit het laboratorium bij Wuhan kwam. Maar ze hielden die mogelijkheid stil voor de gewone burger.

“Ik kan echt geen plausibel natuurlijk scenario bedenken waarbij je van dat vleermuizenvirus naar nCoV gaat, waarbij je je precies vier aminozuren 12 nucloteide invoegt dat toegevoegd moet worden op precies hetzelfde moment om deze functie te verkrijgen,” stelde Dr. Robbert Garry van Tunale University’s School of Medicine bijvoorbeeld volgens notities van een vergadering die plaatsvond in februari 2020.

Dat was dus heel kort na het begin van de ‘pandemie.’

“Ik kan echt niet uitvogelen hoe dit in de natuur gebeurt,” aldus Garry later in een groepsgesprek. Maar dan zegt hij: “Zeg publiekelijk niets over een lab-origine [van het virus], want dat zal de samenzweringswappies alleen maar helpen.”

Internationale harmonie

En zo waren er meer experts die in de vergaderingen aangaven dat een lab-origine waarschijnlijk was. Een paar gingen daar tegen in met verhalen dat het misschien toch “bij een wild market in Wuhan” vandaan kwam. Uiteindelijk werd de vergadering afgesloten door het hoofd van de NIH toen, Francis Collins. Die koos de kant van de “natuurlijke theorie,” waarbij ze liet weten dat als de nadruk gelegd zou worden op het lab dit kon zorgen voor een bedreiging “van de internationale harmonie.”

Ja, dat lees je goed. Hij pleitte ervoor om niets te zeggen over een mogelijk lek uit een lab omdat dat internationaal voor onrust zou kunnen zorgen. Beter gezegd: Dat mensen boos zouden kunnen worden op China.

Francis, Anthony Fauci, en andere topwetenschappers waren allemaal betrokken bij de vergadering(en). Ze wisten dus dat er serieuze argumenten waren om rekening te houden met een lek – ofwel bewust, dan wel per ongeluk. Maar publiekelijk deden ze net alsof zoiets zeggen de grootst mogelijke onzin was. Nepnieuws eersteklas. Facebook en andere sociale media banden vervolgens zelfs een ieder die daar iets over schreef.

Vergis je niet: dit hele gebeuren is en was politiek van aard. Als ze je vertellen dat je iets niet mag zeggen is dat niet ‘voor de wetenschap,’ maar om internationale belangen te beschermen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dan wil ik nu heel graag een diepgravend onderzoek – internationaal – naar de banden van diverse wetenschappers met China.