Column Sid Lukkassen: Wie deugt mag meedoen

Vorige week schrijf ondergetekende al een stevig stukje over Sigrid Kaag (D66). Onder het mom van ‘nieuw leiderschap’ is zij waarschijnlijk het beste voorbeeld van de coöptatieve en incestueuze sfeer in de landelijke politiek en daaraan gelieerde organisaties. Al eerder rezen er twijfels. Denk aan de corruptie die aan het licht kwam bij de NPO documentaire, pardon promotiefilm over haar, en de gefaalde terugtrekking uit Afghanistan. En oh ja, het “hier scheiden onze wegen”, richting Rutte, zonder dat er wegen scheidden.

Kaag werd pas D66 lid in 2017 nadat zij door toenmalig D66-leider Alexander Pechtold werd gevraagd voor een ministerspost in het derde Kabinet-Rutte. Ook voor Kaag heeft het incestueuze netwerk dus ruimschoots plaats. Zonder dat ooit iemand op haar heeft kunnen stemmen, schreed zij hautain de Nederlandse politiek binnen, waarna zij zich op 21 juli 2020, gesteund door het partijbestuur, kandidaat stelde als partijleider van D66. En zo geschiedde.

Sigrid Kaag is vóór milieumaatregelen, coronamaatregelen, natuurmaatregelen en vluchtelingenonthaal. In de kringen van wereldburgers, waar zij vertoeft, is het kennelijk cruciaal om al deze onderwerpen te steunen. De verlangens en zorgen van de gewone burgers spelen amper nog een rol zoals:

– de steeds legere portemonnee door stijgende vaste lasten en inflatie (ECB-beleid)

– de hoge belastingdruk

– de exorbitante energieprijzen

– de doorgeslagen milieunonsens in het huishouden

– het net voor de neus van hun kind weggekaapte huurhuis

– de studieschulden van de kinderen

– het verslechteren van het openbaar vervoer

– enzovoorts

Die ontwikkeling doet zich nu ook voor aan de (voormalige) rechterzijde van het politieke spectrum. Wie binnen de VVD op dit moment nog durft te zeggen dat “windmolens op subsidie draaien” kan meteen de biezen pakken, ook al was het partijleider Rutte zélf die deze oneliner wist uit te buiten bij de verkiezingen van 2012. Wordt er nog enig acht geslagen op de maatschappelijke richting die Jan de Bouwvakker of Miesje Kapsalon graag zouden willen? Niemand durft zich nog hardop af te vragen of het milieu nu echt zo’n groot probleem is. Niemand mag nog twijfelen aan het immense gevaar van COVID-19. Niemand zal het nog in zijn hoofd halen om voor te stellen om de grenzen rigoureus en waterdicht te sluiten voor kansloze ‘vluchtelingen’.

Alleen wie ‘deugt’ mag meedoen en je mag nóóit laten doorschijnen dat alle opgenoemde thema’s, vooral verdienmodellen en machtsmiddelen zijn voor bij het publiek onbekende machthebbers. De bankiers bijvoorbeeld, die de enorme luchtbel van de huizenmarkt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd zien hangen, willen de hoge huizenprijzen handhaven. Een oplossing ligt voor de hand. Zorg voor woningnood, importeer huurders (‘vluchtelingen’) desnoods en laat die wonen met een staatsgegarandeerd inkomen (= sociale uitkeringen). Doorzie het spel en alles valt op zijn plaats!

Er is geen enkele reden om water bij de rechtse wijn te gieten, enkel en alleen om mee te mogen doen aan spelletjes waarbij de eigen bevolking wordt verhandeld door globaliserende elites. Er is wel alle reden om te blijven zeggen wat er precies aan de hand is. Niemand heeft wat aan een RIVM of een OMT die cijfers leveren bij het gewenste beleid als alibi. Niemand koopt iets voor een frase als “98,5% van de wetenschappers is het erover eens” als het daadwerkelijke bewijs van antropogene opwarming er niet bij geleverd kan worden.

De droomwereld van links verdient geen meter ruimte in rechtse programma’s omdat het tot een dystopie leidt, een ‘Build Back the DDR’ als Great Reset. Het leidt tot communisme terwijl ‘rechts voor zijn raap’ het meeste recht doet aan een open en vrije maatschappij. Eerlijk links heeft nooit bestaan en aan ‘deugend rechts’ hebben we ook geen behoefte. Als je nu kinderen hebt, dan zullen ze opgroeien onder aanhoudende lockdowns en de censuur van grote techbedrijven, terwijl China het Westen geopolitiek overvleugelt. Dus neem geen blad voor de mond, want zolang deze elites blijven heersen zal het nooit meer beter worden. Armoede zal worden verheerlijkt: sober leven voor een duurzame en solidaire wereld. Voor het gewone volk welteverstaan!

