Thierry Baudet fileert het “gematigd rechts” van Joost Eerdmans: “Het is een doodlopende weg”

Op Twitter laat Thierry Baudet geen spaan heel van “gematigd rechts”: de (nieuwe) rechtse partijen die denken dat ze vooral niet te “extreem” moeten zijn omdat ze anders niet “mee mogen doen.” Maar, denken ze, als ze netjes binnen de lijntjes kleuren mag dat uiteindelijk wél. Baudets boodschap aan types als Joost Eerdmans en zijn JA21? “Het is een doodlopende weg.” Je moet steeds meer water bij de wijn doen, waarna er niets meer van je réchtse positie overblijft.

JA21-leider Joost Eerdmans kwam vandaag even langs bij WNL om daar zijn mening te delen over, onder meer, de coronamaatregelen van het kabinet:

Thierry Baudet reageert op het interview met Joost Eerdmans

Het was een buitengewoon interessant gesprek. Dat zeg ik niet, dat vindt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. En dan niet omdat Eerdmans hoegenaamd heel veel goede dingen zei, maar omdat zijn manier van doen per ongeluk duidelijk maakte dat hij eindelijk door lijkt te krijgen dat je met een “gematigd rechtse” houding helemaal niets voor elkaar krijgt.

Kijk, hier zie je precies de doodlopende weg van "gematigd rechts" (die ik aldoor zag en vreesde – vandaar dat ik altijd principieel ben gebleven over alle grote onderwerpen, zo ook over corona vorig jaar november (wat leidde tot de afsplitsers van JA21). Een draadje: 1/ — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 1, 2021

“Kijk, hier zie je precies de doodlopende weg van ‘gematigd rechts’ die ik aldoor zag en vreesde – vandaar dat ik altijd principieel ben gebleven over alle grote onderwerpen, zo ook over corona vorig jaar november (wat leidde tot de afsplitsers van JA21),” aldus Baudet in een buitengewoon fascinerende Twitterdraad.

“Eerdmans gaat mee in het ‘pandemie’-verhaal en is voorstander (!) van de QR-code in de horeca, in theaters, bij evenementen, etc. en óók voorstander van vaccinatie,” aldus Baudet. “Anders krijg je immers een politiek en journalistiek cordon sanitair over je heen (zoals mij overkwam) waarna je niet meer mag ‘meepraten’ met de macht (wat je sowieso trouwens niet mag, maar goed: dit is hún redenering, dit is het ‘zelfbeeld” – de overtuiging – van ‘gematigd rechts’).”

Maar dat slaat als een druif op een drumstel. Want, legt Baudet uit, “als je doordenkt: met welk argument kan Eerdmans nu nog tegen een QR-code op werkplekken zijn? Of straks tegen gezichtsherkenning als vervanging van die QR-code (effectiever!), tegen de 3de en 4de prik en 5de prik, tegen een mondiale registratie van medische data?”

“Door mee te gaan in de fundamentele aannames (en waandenkbeelden),” legt de FVD’er vervolgens uit, “over corona (dat het heel gevaarlijk is, dat de vaccins werken en er best druk mag worden gezet om ze te nemen, dat QR-codes SOMS acceptabel zijn), heeft JA21 feitelijk geen enkel argument meer om zich nog te verzetten tegen de glijdende schaal richting méér maatregelen, en dus richting, uiteindelijk, een totalitaire controlestaat.”

Met andere woorden, doordat JA21 de uitgangspunten van het partijkartel accepteert moet de partij alles uiteindelijk wel slikken. Je kunt je er alleen succesvol tegen blijven verzetten als je die uitgangspunten verwerpt. Als je zegt tegen het kartel: ik accepteer jullie beginpunten helemaal niet. Ik aanvaard jullie aannames niet. Waar jullie zwart zien, zie ik wit… en andersom.

Gematigd rechts en de EU

En dit geldt allemaal niet alleen maar voor de totalitaire coronamaatregelen van het regime Rutte III. Nee, het geldt voor een heel scala aan onderwerpen.

“Precies hetzelfde geldt voor de JA-positie inzake de EU,” legt Baudet daarom uit. “Ze willen er niet uit, ze willen geen NEXIT (ook hier weer: omdat je dan wordt ‘uitgesloten’ door het kartel, omdat het eng is om een standpunt in te nemen dat fundamenteel ingaat tegen de mainstream, uit angst voor het afhaken van de media en de ‘twijfelende VVD-ers’ – een sociologische groep waar je überhaupt trouwens niets aan hebt & waar je nooit een oorlog mee wint, want dat soort hockeyveld-rechts wil vooral bij de winnende kant horen).”

“Dus daarom,” gaat hij verder over JA21 en types als die partij, “gaan ze mee in de retoriek over ‘Europese samenwerking’ en ‘dingen gezamenlijk doen’, over ‘hervorming’ (en dús over compromissen, over meebewegen, over geven-en-nemen, etc.). Maar met welk argument kunnen zij straks dan nog tegen een EU-deal rondom vluchtelingen zijn, als die deal in eerste instantie, ogenschijnlijk, bedoeld is om die vluchtelingen tegen te houden (zoals twee jaar geleden met Turkije)? Onvermijdelijk ga je dan bijdragen aan vergroting van de macht van de EU.”

Dit geldt ook voor een zogenaamde “deal” over “meer Europese begrotingsdiscipline.” Schrijft Baudet: “De ENIGE MANIER om minder EU te krijgen is door uit de EU te gaan. Anders zal je altijd – nolens volens – bijdragen aan méér EU.”

Gematigd rechts en het klimaat

“En hetzelfde geldt natuurlijk voor het klimaat: ‘gematigd rechts’ gaat mee in het verhaal over ‘vervuiling’ en over ‘CO2-uitstoot terugdringen’ maar wil ‘slimmere oplossingen’ zoals ‘kernenergie’,” legt Baudet uit over nog zo’n onderwerp waarbij “gematigd rechts” de fout ingaat. “Als dat straks niet blijkt te lukken vóór 2030 (en zeker niet als voorziening in álle energiebehoefte), tja…met welk argument kunnen ze dan nog tegen windturbines of zonne-akkers zijn (die natuurlijk als ‘tijdelijk’ worden gepresenteerd, totdat die gewenste kernenergie er is…)?”

Kortom, ook wat het klimaat betreft kan “gematigd rechts” geen vuist maken. En weer komt dit doordat ze de uitgangspunten van het partijkartel accepteren; ze gaan mee in het narratief en willen alleen een beetje bijsturen qua details.

Baudet: rechts moet fundamenteel anders zijn

Tenslotte vat Baudet samen waar dit allemaal op neerkomt en wat het betekent voor een ieder die actief willen zijn voor een échte rechtse partij. “De conclusie is steeds hetzelfde,” schrijft hij. “[O]p élk wezenlijk onderwerp zie je dat je ófwel radicaal moet zijn – dat wil dus zeggen: principieel, fundamenteel – ófwel je standpunt onvermijdelijk moet gaan aanpassen richting mainstream. Je ontkomt niet aan een glijdende schaal richting centrum.

Vervolgens stelt Baudet dat hij de indruk krijgt dat Eerdmans dit ook langzaam begint in te zien. “En je ziet in dit interview, aan de lichaamstaal van Eerdmans, dat hij het zich ergens, vagelijk realiseert,” stelt de FVD’er over zijn ambtgenoot van JA21. “Hij heeft er niet werkelijk over nagedacht, natuurlijk, het dringt nog niet zijn bewustzijn binnen. Maar de schouders verraden een diepe twijfel, een onzekerheid – hij voorvoelt de onvermijdelijke ineenstorting van de hele ‘gematigd rechtse’ positie in dezen.”

En heel gek is dat niet. Want zoals Baudet óók terecht stelt is de VVD eerder al precies hetzelfde overkomen. “Precies hetzelfde gebeurde met de VVD in de afgelopen 30 jaar, trouwens – daar werd ook niet fundamenteel nagedacht en het gevolg is dat die partij door de onvermijdelijke glijdende schaal, inmiddels op elk punt de linkse mainstream agenda onderschrijft.”

