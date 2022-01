Doorgedraaid OMT wil meer, meer, meer mondkapjes: ‘Winkelstraten, sportevenementen en bij DEMONSTRATIES’

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat wéér een stap verder dan de meeste mensen voor mogelijk hielden, dit terwijl de ziekenhuisopnames en de sterfte door Covid alleszins meevallen. Want, zeggen de experts, het is tijd voor het kabinet om de mondkapjesplicht uit te breiden. Ja, ja, zelfs bij demonstraties zouden mensen een mondluier op moeten.

Het OMT heeft een nieuw advies uitgebracht aan het kabinet. Zoals we onderhand gewend zijn gaat het advies weer eens veel te ver. Want het geflipte OMT wil dat het kabinet de mondkapjesplicht uitbreidt. Dit terwijl het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen door Covid overduidelijk onder controle is.

Nieuwe plekken waar de mondkapjes gebruikt zouden moeten worden? Bij sportevenementen, op drukke markten, in drukke winkelstraten, en zelfs bij demonstraties. Ja, dat lees je goed. Als je wilt demonstreren tegen het belachelijke overheidsbeleid moet je een kapje op. Doe je dat niet, dan krijgt de ME ongetwijfeld toestemming om je helemaal in elkaar te rossen. Dat hoort immers bij het nieuwe normaal in ons land.

Fleur Agema is woest

PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema reageert woedend op dit belachelijke overdreven advies. Een mondkapjesplicht “in de buitenlucht” is, stelt zij terecht, “totaal idioot.”

“Week op week meldt het RIVM NUL buitensettings als het gaat om plekken waar mensen vermoedelijk besmet raken,” legt ze uit. “NUL.”

“NUL wetenschappelijke proportionaliteit,” concludeert ze dan ook. “Dit is hoe je je draagvlak kwijtraakt.” Tenslotte bijt ze de doorgedraaide OMT’ers toe: “Hou op!”

OMT stelt mondkapjes voor in de buitenlucht. Totaal idioot! Week op week meldt ⁦@rivm⁩ NUL buitensettings als het gaat om plekken waar mensen vermoedelijk besmet raakten. NUL. NUL wetenschappelijke proportionaliteit. Dit is hoe je je draagvlak kwijtraakt. Hou op! pic.twitter.com/7V4DTNOMUx — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 10, 2022

Natuurlijk gaat het kabinet vrijwel zeker mee met dit advies. Want het kabinet vindt meer, meer, meer regels altijd ge-wel-dig.