Doorgeslagen rechters gijzelen Belgische infrastructuur: alles moet wijken voor groene gekte

We schreven er hier al eerder over: de groene gekte die België in de greep heeft. Groene ministers die er zo op gebeten zijn om kerncentrales te sluiten dat ze desnoods nieuwe gascentrales willen openen. En diezelfde gascentrales dan vervolgens verkopen als “een groene versnelling.” En juridisch activisme dat naast een grote fabriek die voor honderden banen zorgt ook een groot infrastructuurproject bedreigde).

Inmiddels heeft de Belgische Raad van State uitspraak gedaan in een arrest dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor alle infrastructuurprojecten in het land. Kort gezegd: het land zou wel eens op slot kunnen gaan, vanwege de vastgestelde aanwezigheid van PFOS deeltjes in Vlaamse bodem. De Oosterweelwerken zouden de ring Antwerpen – niet bepaald de mooiste plek van Europa, laten we eerlijk zijn – een geheel nieuw elan kunnen geven. Een deel van de ring zou groenstrook worden, mede dankzij de aanleg van tunnels. Het is bij het graafwerk voor die tunnels dat de eerdergenoemde PFOS-deeltjes (bepaalde chemicaliën die voorkomen in tal van huishoudelijke en industriële producten) werden gevonden in de naaste omgeving van de 3M fabriek. Uit voorzorg werd naast de fabriek ook het hele project stilgelegd, een besluit dat de Raad van State nu dus heeft bekrachtigd.

De problemen met dit besluit zijn legio. Niet eens zozeer dat het verre van duidelijk is of de PFOS-deeltjes wel zo schadelijk zijn als Greenpeace en co beweren. Of dat de fabriek kan aantonen dat de aangetroffen deeltjes dateren van ver voor de hervorming van de productieprocessen die de directie heeft doorgevoerd om ze veilig en schoon te maken – de fabriek werd dus stilgelegd vanwege stoffen die daar allang niet meer wordt geproduceerd. Belangrijker is dat er aanwijzingen zijn de deeltjes in heel België in de bodem te vinden zijn. Dat de Vlaamse regering dat nu alsnog gaat laten onderzoeken is mosterd na de maaltijd, al helemaal nu de Raad van State dit besluit heeft genomen.

Met een schepje in de hand kunnen de groene gekte activisten vanaf nu elk Belgisch infrastructuurproject stil laten leggen. Zelfs de door de groene minister gedroomde nieuwe gascentrales kunnen met een eenvoudige bodem meting worden geblokkeerd. Zo dreigt Belgie het land te worden waar helemaal niets meer kan worden gebouwd. Met dank aan de groene lobby.