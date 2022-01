Een beetje druk doet een hoop! Kabinet bedenkt zich: winkels tóch open zonder afspraak tot 17.00 uur

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt het dagelijkse aantal positieve coronatests boven de 35.000 uit. Tegelijkertijd is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gedaald. Toch besluit het kabinet ineens om te gaan versoepelen. Eerst leek het erop dat winkels tot 17.00 uur open mochten blijven en dat er alleen op afspraak kon worden gewinkeld. Maar nu blijkt dat winkels ‘gewoon’ open mogen gaan en er alleen een maximum aantal bezoekers per vierkante meter moet worden gehanteerd.

Onder druk wordt alles vloeibaar en dat geldt zeker voor kabinetsbeleid. De horeca krijgt natuurlijk nog steeds een dikke middelvinger van het kabinet, maar sportscholen, kappers, winkels en het hoger onderwijs gaan wel weer open. Om één of andere reden staat er in de rekenmodelletjes van het RIVM dat horecabezoek voor apocalyptische scenario’s in de ziekenhuizen gaat zorgen. Maar massaal naar school en winkelen is geen enkel probleem, óók niet met recordcijfers qua besmettingen!

Het is overduidelijk dat deze versoepelingen niets te maken hebben met effectief coronabeleid. Het kabinet is gewoon hartstikke bang dat anders de pleuris uitbreekt en hoopt dat deze versoepelingen nét genoeg zullen zijn om het volk koest te houden. ‘Pak je kappertje, kanaliseer je woede in de sportschool en koop jezelf wat leuks.’ Wel even die QR-code scannen en dat zinloze mondkapje moet ook nog steeds gedragen worden in winkels, anders lijkt het alsof het kabinet helemaal geen macht meer heeft!

Waarschijnlijk is dat ook de reden dat bijna alles na 17.00 uur weer dicht moet, zoals de NOS meldt. Iedere expert kan je vertellen dat het in stand houden van die maatregel er juist voor zorgt dat er sneller mensenmassa’s ontstaan, omdat ze niet over de hele dag kunnen worden verspreid.

Met dit soort grote versoepelingen is het toch een regelrechte misdaad dat de horeca dicht moet blijven? Gooi dan maar gewoon direct alles open en adviseer kwetsbaren om zoveel mogelijk contact te vermijden. Die lopen, zelfs na vaccinatie, relatief het meeste risico. En de ongevaccineerden hebben de risico’s inmiddels zelf geaccepteerd, dus waar doen we moeilijk over? Het kabinet moet eens kappen met telkens maar aan enkele ‘knoppen’ te draaien en doen alsof het dan allemaal nét kan. Dat argument gaat niet op als de besmettingscijfers een recordhoogte (via het AD) hebben bereikt in een periode met de zwaarst getroffen maatregelen tot nu toe.