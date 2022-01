EU-commissaris pleit voor verstandig idee: wil 500 miljard euro investeren in kerncentrales

Nu het hek van de dam is wat betreft kernenergie blijken er ook verstandige en realistische mensen in de Europese Commissie te zitten. Eurocommissaris Thierry Breton pleit namelijk voor flinke investeringen in de nieuwe generatie van kerncentrales. Het is volgens Breton een essentiële stap om te investeren in gas- en kerncentrales om ook het bedrijfsleven te overtuigen.

Klimaatdrammers en milieuclubs lijken nog steeds niet hersteld te zijn van het ‘omstreden EU-plan‘. Plotsklaps, na maandenlang achterkamertjespolitiek van de Fransen en Duitsers, is besloten om kern- en gasenergie als groen te bestempelen. De jarenlange Groene Lobby van de klimaatdrammers heeft dus niet kunnen voorkomen dat kernenergie taboe verklaard wordt. Tot overmaat van ramp pleit een EU-Commissaris nu ook al voor een forste investering in kernenergie. Volgens Thierry Breton is kernenergie enorm belangrijk om naar een duurzame toekomst te streven.

In een interview met Le Journals du Dimanche stelt hij voor om 500 miljard euro in een tijdbestek van 30 jaar te investeren in de nieuwe generatie van kerncentrales. Volgens Breton is kernenergie onmisbaar in het doel om klimaatneutraal te worden:

‘Om CO2-neutraliteit te bereiken, is het echt nodig om een ​​versnelling hoger te schakelen in de productie van koolstofvrije elektriciteit in Europa, wetende dat de vraag naar elektriciteit zelf over dertig jaar zal verdubbelen! Dit impliceert aanzienlijke investeringen om de productiecapaciteit van koolstof -vrije energieën: nucleaire en hernieuwbare energie’

Dat hoge EU-functionarissen nu vrijuit pleiten voor kernenergie is een positieve ontwikkeling. De EU, en haar lidstaten, moeten hoe dan ook richting een klimaatneutrale samenleving toewerken. Maar in plaats van dat landen nu moeten investeren in biomassa, windenergie of zonne-energie is de optie voor gas of atoomenergie nu ook acceptabel. En dat maakt het plan toch ineens een stuk realistischer. Kernenergie was altijd al de toekomst en dat ziet men nu ook, dankzij een effectieve Franse lobby, in.