Linkse drammers delven het onderspit in Europees klimaatbeleid : Gas- en kerncentrales zijn ‘klimaatvriendelijk’

De Europese Commissie heeft gas- en kerncentrales bestempeld als klimaatvriendelijk, wat een klap in het gezicht van Europese milieubewegingen is. Zij probeerden jarenlang deze vormen van energie in de ban te doen, zonder succes. Brussel heeft lidstaten namelijk groen licht gegeven om te investeren in deze vormen van energie.

De laatste maanden waanden milieuclubs in Europa zich onfeilbaar, de Europese Commissie leek op hun hand te zijn. De EU probeerde gas in de ban te doen en ook het gebruik van kernenergie werd ontmoedigd. Het Europese klimaatbeleid moest voornamelijk met ‘duurzame’ alternatieven worden voorzien – biomassa, windenergie en zonne-energie. Maar op het allerlaatste moment heeft de Europese Commissie toch kern- en gascentrales als acceptabel bestempeld, dat meldt het AD.

Dit is mede te danken aan de Fransen, die al maanden de Brusselse bobo’s onder druk zetten om kernenergie als duurzaam te bestempelen. En met succes dus. Daarnaast heeft de Duitse gaslobby de Timmerfransen en Von der Leyens kunnen overtuigen van het economische voordeel van gas. Duitsland heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in gascentrales en andere projecten. Ook voor hen komt het goed uit dat gas ineens wel als ‘groen’ wordt gezien.

Europese milieubewegingen en de Europese fractie van GroenLinks balen van dit politiek gekonkel. Zij menen dat de geloofwaardigheid van het Europese klimaatbeleid hierdoor is ondermijnd. Maar zelf hebben ze deze geloofwaardigheid ook jarenlang ondermijnd door ridicule vormen van ‘groene’ energie zoals biomassa te promoten.

In het regeerakkoord, en de verkiezingscampagne van de VVD, werd al gerept over kernenergie. De EU heeft nu groen licht gegeven, dus nu is het taak aan het nieuwe kabinet om snel mogelijk een knoop door te hakken over de toekomstige locaties van nieuwe kerncentrales.

Wat zal PvdA’er Frans Timmermans balen, zijn plannen om gas definitief in het verdomhoekje te plaatsen zijn op het allerlaatste moment verijdeld.