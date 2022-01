Filmpje! Pieter Omtzigt veegt de vloer aan met Rutte IV: ‘Gevaarlijk, wie dat niet toegeeft liegt!’

Gisteravond haalde Pieter Omtzigt hard uit naar het kabinet. Want, zei hij, Rutte IV is van plan om zoveel geld uit te geven (aan allerlei hobbyprojecten) dat het ronduit gevaarlijk is. “Iedereen die zegt dat dit geen gevolgen heeft voor toekomstige generaties liegt tegen de kinderen,” beet hij VVD, CDA, D66 en dat clubje met Judas-aanbidders toe.

Bij het debat over de “regeringsverklaring” of “regeringsakkoord” (dat volgens Rutte nog geen akkoord is maar slechts een “intentie”) haalde Pieter Omtzigt gisteren hard uit naar het kabinet. Want, zei hij toen het tijd werd voor hem om moties in te dienen, wat er gebeurt is ronduit gevaarlijk.

“Het debat ging toch weer iets te veel over kleine maatregelen en over hoe we 100 miljoen [aan] bezuinigingen kunnen recht zetten,” aldus Omtzigt. “Niet dat ze niet belangrijk zijn, maar dit kabinet heeft een mega-uitgave gepland met het grootste tekort… dat eigenlijk nog groter is dan wat zich onder Den Uyl ontspon. Dat is gevaarlijk.”

“Ik zal ook,” ging hij verder, “aandacht blijven vragen voor de gevolgen die dat heeft voor toekomstige generaties.” Want, jawel, “iedereen die zegt dat dit geen gevolgen heeft voor toekomstige generaties, die liegt tegen de kinderen.”

In dat verband, zei Omtzigt, wil hij ook graag weten wat het kabinet denkt over het wanbeleid van de ECB. “Want door de mega-opkopen daar en het fiscale, royale beleid dat we voeren lopen we een groot risico op een schuldencrisis met massawerkloosheid en alles wat daarbij hoort.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is een ongelooflijk belangrijk punt. En ja, het is een waarschuwing die we ter harte moeten nemen. Het lijkt er inderdaad op dat dit kabinet willens en wetens afstuurt op een situatie waarin we terecht kunnen komen in een schuldencrisis. Zo’n crisis zou onze economie nog meer verzwakken, en het zou zorgen voor een werkloosheid die zijn weerga niet kent, zeker nu we onszelf al zo verzwakt hebben door achterlijke lockdowns.