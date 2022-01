Filmpje! Rutte WEIGERT te garanderen dat er GEEN vaccinatieplicht komt

In de Tweede Kamer was er vandaag discussie over een document dat zogenaamd “gelekt” was, maar dat in feite gewoon zelf door de overheid online was gezet. Het betreft een verslag van de NCTV. De inhoud ervan is spraakmakend omdat de NCTV aangeeft dat het kabinet de mensen al moet gaan bespelen door te zinspelen op een vaccinatieplicht.

Wat?

Ja echt:

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) vond dat héél opvallend omdat Rutte en de andere kabinetsleden steevast stellen dat ze zo’n plicht niet willen. Nu niet, nooit niet. Daarom ging ze de confrontatie aan met de premier over dit onderwerp.

Ophef over zogenaamd gelekt document waarin NCTV "vaccinatieplicht" noemt als optie in toekomstig beleid. Document is niet gelekt, maar gewoon openbaar. @Lientje1967 stelde er in #coronadebat vragen over. @MinPres had vorige week gezegd dat er geen #vaccinatieplicht zou komen.1/2 pic.twitter.com/uEn6ksSmsI — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) January 27, 2022

Zoals je verwacht van Rutte probeerde die ervan af te komen met wat platitudes, algemene opmerkingen, en enkele clichés, alsmede enkele beloftes die eigenlijk – als je heel goed luistert – geen beloftes zijn. Daarom bleef Van der Plas volhouden. Oké, ja, Rutte zei dat er “geen plannen” zijn en dat het kabinet niet “het voornemen” heeft om de vaccinatieplicht in te voeren. Maar dat kan in principe veranderen. Dus wilde ze graag dat Rutte hardop zou uitspreken dat het kabinet het niet gaat doen. Niet dat die intentie er momenteel niet is, maar dat die er in de toekomst ook niet zal zijn.

Het antwoord van Rutte? “100 procent garanties zijn er niet.” Niemand heeft dit plan nú, maar garanderen dat het niet gebeurt kan niet. Aldus de VVD’er.

Zie hier het antwoord van @MinPres Mark Rutte. 2/2 pic.twitter.com/w2nREhVIkU — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) January 27, 2022

Natuurlijk kan dat wel. Als ik premier was zou ik garanderen dat zo’n plicht er nooit en te nimmer komt omdat ik de vrijheid hoger heb zitten dan welk ander principe dan ook, en omdat ik vind dat mensen baas over hun eigen lichaam dienen te zijn. De staat heeft het recht niet om te bepalen dat je een vaccin ingespoten moet krijgen. Punt.

Dat Rutte die garantie niet geeft zegt veel – heel veel – over wat dit kabinet allemaal van plan is. En nee, ik geloof er geen bal van dat het heel toevallig was dat de NCTV zomaar even met de opmerking over een vaccinatieplicht kwam zonder dat daar intern al lang over gesproken is.