Filmpjes! ANTIFA-terroristen gijzelden vreedzame coronademonstratie in Brussel

De mainstream media in Nederland doen net alsof de coronademonstratie in Brussel gisteren uit de hand liepen door coronademonstranten, maar niets is minder waar. Het was ANTIFA dat rellen veroorzaakte en helemaal losging op de politie.

Het was zondag geweldig om te zien: tienduizenden mensen waren afgereisd naar Brussel om te demonstreren tegen de coronamaatregelen in heel Europa. Nederlanders, Roemenen, Belgen, Britten, Duitsers, Oostenrijkers, Fransen… iedereen was er.

Incredible footage of the 100,000-strong protest against vaccine passes and COVID tyranny today in Brussels, Belgium.pic.twitter.com/MklOWy2oea — Michael P Senger (@MichaelPSenger) January 23, 2022

Alles verliep hartstikke vreedzaam. Tot een zeker moment. Want er werd ineens ‘ingegrepen,’ en de conclusie van alles was een straatoorlog in Brussel. Hier zie je het moment waarop de vreedzame demonstranten met geweld worden verjaagd van het plein waar ze stonden:

Heftig draadje over hoe het er gisteren aan toe is gegaan, de mensen die ze hier opgepakt hebben waren NIET de relschoppers. Die liepen daarna nog de straten onveilig te maken en bussen van demonstranten te beschadigen. https://t.co/6YuEJLklMD — 🏛Gaia of the Universe🏛 (@Gaia_Universe) January 24, 2022

Even voor de duidelijkheid: de demonstratie hier in Brussel was volledig vreedzaam tot er uit het niets waterkanonnen en traangas werden ingezet en de demonstratie daardoor vroegtijdig ten einde kwam. (Zie hier de rook die steeds dichterbij kwam) pic.twitter.com/STs5Am5RzH — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) January 23, 2022

Rellen van ANTIFA

Vervolgens zagen we allemaal beelden van grootschalige rellen. Echte rellen. Eigenlijk was het gewoon oorlog op street daar in Brussel.

Zo werd er ook over bericht in de Nederlandse mainstream media. Maar dat was wat gek. Want uit alles blijkt dat het niet de coronademonstranten waren die relden, maar gestoorde terroristen van ANTIFA.

Extreem-linkse #Antifa herrieschoppers en #BlackBloc anarchisten schoppen rel en vernielen #EU-gebouw in #Brussel nav betoging voor #vrijheid en tegen #corona-dictatuur. Goed voor de #MSM-media die nu kan focussen op de rellen en de 100.000 vreedzame betogers kan doodzwijgen… pic.twitter.com/kqbsUTZfyE — Filip Dewinter (@FDW_VB) January 23, 2022

Natuurlijk waren er ook weer Romeo’s bij die het vuurtje aanwakkerden:

Op dit filmpje ziet u duidelijk twee Romeo’s aan het werkt. Ze veroorzaken rellen, worden besproeid per vergissing, schuilen even bij de collega’s en gaan dan terug aan het werk. En dit op elke betoging opnieuw en opnieuw. De betogingen in slechte daglicht brengen pic.twitter.com/pdmrlXYFui — Alona (@AlonaVDA) January 23, 2022

En nu komt het: de Bélgische media geven wél toe dat het ANTIFA-gekken waren:

Duidelijk: VRT: "Het waren relschoppers van Franse Antifa die begonnen te rellen": https://t.co/1I8J3A7eED — Wierd Duk (@wierdduk) January 24, 2022

Zo is het, en ja, dat was al duidelijk vanaf het begin. De video’s waaruit dit ontegenzeggelijk bleek kwamen vrijwel meteen al online. Maar in onze eigen media wordt daar heel weinig over gezegd. Gek he?

Hier zijn de feiten: in elk land waar er coronademonstraties plaatsvinden zijn die vreedzaam. De enige reden dat het soms misgaat is dat a) de politie erop in begint te slaan gewoon omdat het kan of b) omdat organisaties als ANTIFA gaan rellen. Punt.