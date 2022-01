Fleur Agema heeft 2G-plannen kabinet succesvol weten uit te stellen: “Hopelijk komt van uitstel afstel!”

Ook het nieuwe kabinet wil graag inzetten op een zogeheten 2G-beleid. Afgelopen vrijdag maakte de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers dit bekend, volgens hem gaat dit systeem ‘echt werken’. Oppositiepartijen zijn kritisch; PVV-politica Fleur Agema heeft succesvol het voorstel weten te vertragen. Voor de derde maal komt er uitstel.

Als het aan het kritische PVV-Kamerlid ligt dan komt het 2G-systeem er nooit. De voormalig coronaminister Hugo de Jonge kreeg het niet voor elkaar om het 2G-systeem in te voeren, hij stuitte op veel weerstand in de Tweede Kamer. Nu probeert de kersverse minister Ernst Kuipers dit plan te promoten. Kuipers wil zo snel mogelijk een debat. Maar hier heeft PVV-politica Fleur Agema een stokje voor gestoken.

2G voor de derde keer weten uit te stellen. Hopelijk komt van uitstel afstel! pic.twitter.com/Vh4tsI5jsk — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 15, 2022

Door de inbreng te vertragen heeft Agema er voor gezorgd dat partijen zich beter kunnen inlezen en voorbereiden op dit debat. En stiekem hoopt de politica dat het continu vertragen van dit plan leidt tot afstel. Maar de grote vraag is hoe realistisch dat is. De Jonge is dan niet meer de minister van VWS, maar Kuipers lijkt evengoed zijn zinnen te hebben gezet op de invoering van een 2G-systeem. Alleen heeft hij hier wel een meerderheid voor nodig in de Tweede en Eerste Kamer.

De grote vraag is wat de ChristenUnie op dit moment van dit plan vindt. De vorige keer dwarsboomde de partij De Jonge bij een stemming voor dit plan en het zou goed kunnen dat ze ook nu voet bij stuk houden. Voor nu zorgt Fleur Agema in ieder geval voor kopzorgen bij het kabinet. Een snelle invoer van een 2G-systeem wordt op deze manier belemmerd.