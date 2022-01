Fleur Agema pakt liegende Hugo de Jonge aan: ‘Misleiding! Ook derde prik stopt transmissie niet!’

Op Twitter heeft PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema zorgminister Hugo de Jonge (die binnenkort door het leven gaat als minister van Wonen) eventjes hard aangepakt. Want hij liegt en bedriegt wat betreft het nut van “een derde prik.” En dat pikt Agema niet.

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat ook “de booster” bar weinig beschermt tegen besmetting, zeker tegen de nieuwe Omicronvariant. Maar opvallend genoeg promoot Hugo de Jonge de vaccins in dat opzicht toch: voor Omicron, en dan via de zogenaamde booster. Of “oppepprik,” zoals hij het noemt.

“Boosteren, boosteren, boosteren,” schrijft De Jonge op Twitter. “Haal ‘m zo snel mogelijk, want zonder oppepprik ben je níét genoeg beschermd tegen omicron. Én plan die booster, zodat je straks weer veilig en beschermd kan reizen.”

Boosteren, boosteren, boosteren💉! Haal 'm zo snel mogelijk, want zonder #oppepprik ben je níét genoeg beschermd tegen #omikron. Én plan die booster, zodat je straks weer veilig en beschermd kan reizen. 👉 https://t.co/R8gjdoQayS pic.twitter.com/s7no9BnRBq — Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 4, 2022

Fleur Agema pakt De Jonge aan: ‘Misleiding!’

Helaas voor De Jonge zitten er andere politici op Twitter; politici die weten dat hij de boel voor de gek houdt. Zoals Fleur Agema. De PVV’er bijt dan ook hard van zich af.

“Hou op met dat ‘veilig reizen,’ Hugo de Jonge,” schrijft zij op Twitter. “Het is misleiding. Een minister onwaardig. Ook [een] derde prik stopt transmissie niet.”

Daarvoor heeft ze ook een voorbeeld. “Op een Spaans kerstfeest kregen 70 van de 173 aanwezige ic-verpleegkundigen en artsen corona ondanks 3e prik en negatieve test vooraf,” legt Agema dan ook uit.

Ze had ook wat kunnen zeggen over de duizend geprikte Nederlanders die – na een booster! – toch “besmet” terugkwamen van vakantie in Oostenrijk, waar ze ook nog eens een 2G-systeem hanteren. Want ook die dachten “beschermd” te zijn, terwijl dat dus helemaal niet zo was.

Het gekke is dat De Jonge dit allemaal natuurlijk ook weet. Toch blijft hij zijn “misleidende” opmerkingen keer op keer maken.

Waarom toch?