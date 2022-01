Fleur Agema pakt “sturen op verplaatsingen”-strategie Rutte aan: ‘Voor zover het plan. De verplaatsingen verplaatsten zich naar België’

De lockdowns in Nederland waren en zijn vooral bedoeld om de mobiliteit aan te pakken. Nederlanders moeten zo veel mogelijk thuiswerken en het liefst zo veel mogelijk tijd in een kleine bubbel te spenderen. Dat was ten minste iedere keer het plan van premier Rutte. Maar iedere keer werkte het niet, ook nu gaan Nederlanders en masse naar de buurlanden toe. Tot zover het grote plan van Rutte, aldus PVV-politica Fleur Agema.

Een belangrijke reden waarom Nederland zo veel lockdowns heeft gehad was om de grote mobiliteit van Nederlanders aan banden te leggen – het idee was dat met een daling van de verplaatsingen ook de verspreiding van het virus zou remmen. Meermaals heeft Mark Rutte bij de persconferenties uitgelegd waarom het zo belangrijk is om zo veel mogelijk thuis te werken en überhaupt zo veel mogelijk thuis te blijven. Maar iedere keer blijkt dat Nederlanders zich hier toch wel weinig van aantrekken.

Aan het eind van de vorige lockdown bleek dat de mobiliteit gewoon weer even hoog was als voor de lockdown. Uit het onderzoek van Kantar bleek dat het aantal verplaatsingen alleen maar was toegenomen. Ook nu blijken Nederlanders niet stil te zitten.

Terwijl de Nederlandse detailhandel een verlies van vier miljard euro heeft geleden in vier weken tijd, profiteren onze buurlanden gretig van de Nederlandse lockdown. Terwijl het kabinet onze economie schaadt geven Nederlanders gretig hun geld uit in het buitenland. Het plan om het aantal verplaatsingen aan te pakken, is opnieuw faliekant mislukt.

Voor zover het “sturen op verplaatsingen” van Rutte. De verplaatsingen verplaatsten zich naar België 🤫 https://t.co/J9Cl7wlYQs — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 8, 2022

Als criticus van het Nederlandse coronabeleid heeft Agema al vaker de blunders van Rutte en consorten opgesomd. Maar ook deze flater mag niet onbenoemd blijven. Terwijl Nederland op slot zit, met alle gevolgen van dien, zijn ons buurlanden dat niet. En zolang de grenzen blijven openstaan maakt het weinig uit dat ons land op slot zit, voor vertier rijden mensen wel even naar het buitenland. Het ‘cruciale’ plan om de mobiliteit aan te pakken is dus flink mislukt.