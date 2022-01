Fleur Agema richt zich tot Ernst Kuipers: “Als minister nu nog doorgaat met 2G, spuugt hij op zijn witte jas!”

De invoering van een 2G-beleid voor coronatoegangsbewijzen heeft op dit moment geen enkele zin. Dat is althans de conclusie van onderzoekers die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid het nut van zo´n beleid hebben onderzocht. Besmettingen zullen volgens de onderzoekers nauwelijks afnemen wanneer de overheid nu opeens een 2G-beleid zou invoeren in Nederland.

Fleur Agema haalt het onderzoek naar de effecten van het invoeren van een 2G-beleid aan in een Tweet. Daarin stelt het PVV-Kamerlid dat “als minister Ernst Kuipers nu nog doorgaat met 2G, hij spuugt op zijn witte jas!” Agema: “Er is geen enkele medisch-wetenschappelijke onderbouwing, louter politiek-ideologische.”

Als ⁦@ministerVWS⁩ nu nog doorgaat met 2G, spuugt hij op zijn witte jas! Geen enkele medisch-wetenschappelijke onderbouwing, louter politiek-ideologische. #StopQR Onderzoek in opdracht ministerie: 2G-beleid heeft door omikron nauwelijks effect https://t.co/heLpQwXx0O — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 18, 2022

Tot driemaal toe wist Agema de 2G-plannen van het kabinet te vertragen. Nu met het onderzoek waaruit blijkt dat de invoering van 2G eigenlijk helemaal geen zin meer heeft, hoopt Agema dat de plannen definitief van tafel zijn.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ter kennisgeving

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft de conclusie van de onderzoekers (2G-beleid heeft geen effect) inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Toch wil Kuipers vooralsnog niet meegaan met de kritiek die Agema op het 2G-beleid heeft. In een begeleidende brief stelt de Zorgminister dat het kabinet vooralsnog niet definitief afziet van 2G. De onderzoeksresultaten zijn voor Kuipers dan vooral iets om ´ter kennisgeving´ aan te nemen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Kuipers eigen voormalige werkgever het Erasmus MC.