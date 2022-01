Gideon van Meijeren (FVD) bezorgd over tasers en luchtdrukwapens voor politie: ‘Honden zijn kennelijk niet genoeg’

Deze week heeft de Nederlandse politie een nieuw wapen gekregen: de taser. Maar voor de mannen en vrouwen in blauw, die het vooral heel fijn vinden om vreedzame demonstranten in elkaar te knuppelen, is dat lang niet afdoende. Er is een onderzoek gestart naar nóg meer nieuwe wapens. Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren maakt zich ernstig zorgen.

Tijdens de vreedzame demonstraties tegen het fascistische coronabeleid van het kabinet is de politie steeds weer keihard losgegaan op de demonstranten. Ze kregen klappen en werden zelfs aangevallen door politiehonden. Het was afgrijselijk om te zien.

Daarom is het zo zorgwekkend dat a) de politie nu ook tasers mag gebruiken én b) eigenlijk wel heel graag nóg meer nieuwe wapens wil. Dat laat FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren weten op Twitter, en geef hem eens ongelijk dat hij zich hier heel ongemakkelijk bij voelt.

Handig

“De politie heeft nog geen week tasers in gebruik en er is al een onderzoek gestart naar nóg meer nieuwe wapens,” aldus Van Meijeren. “Onder meer luchtdrukwapens met rubberen kogels. Die zouden weleens handig kunnen zijn bij demonstraties zoals in Amsterdam, begin deze maand.”

1/2 De politie heeft nog geen week tasers in gebruik en er is al een onderzoek gestart naar nóg meer nieuwe wapens. Onder meer luchtdrukwapens met rubberen kogels. Die zouden weleens handig kunnen zijn bij demonstraties zoals in Amsterdam, begin deze maand. pic.twitter.com/o53bOsSt1D — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) January 12, 2022

“Waterkannonen, knuppels en honden zijn kennelijk nog niet genoeg,” gaat hij verder.

Maar dat is misschien niet eens zo gek. Want zoals Van Meijeren uitlegt is de taser “ook niet geschikt, omdat die ‘maar’ op maximaal twee mensen tegelijk gebruikt kan worden.” Bij geweld tegen vreedzame demonstraties is dat natuurlijk bepaald niet effectief. Nee, daar moet je meer doen.

En trouwens, “bovendien blijken luchtdrukwapens met rubberen kogels in Frankrijk ook heel effectief,” concludeert de FVD’er, waarbij hij foto’s uit Frankrijk deelt waarop je ziet dat a) de politie dat inderdaad doet en b) wat de vreselijke gevolgen daarvan zijn.

Zo veranderen Westerse landen steeds meer in politiestaten a la China.