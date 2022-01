Gideon van Meijeren (FVD): ‘Wij roepen op tot liefdevol en vreedzaam verzet’

Voor de camera van de NOS heeft FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren duidelijk gemaakt dat hij geen enkele stap terugdoet wat betreft verzet tegen het autoritaire coronabeleid van het kabinet. Maar, zei hij, hij onderstreept voor de duizendste keer nog maar eens dat FVD wil dat dit op een liefdevolle en vreedzame manier gebeurt.

Gideon van Meijeren is en blijft heldhaftig. Deze man heeft meer moed dan de Kamerleden van alle andere partijen bij elkaar. Want hoe hij en Forum voor Democratie ook worden aangevallen door de politiek én de media, hij blijft zijn rug recht houden. Dat is niet gemakkelijk, maar Van Meijeren doet het toch.

🇳🇱 Gideon van Meijeren van de FvD: "Waar ik toe oproep dat is vreedzaam verzet, liefdevol verzet" pic.twitter.com/yEyEyh0ViB — Kees71 (@Kees71234) January 7, 2022

Het is bekend dat Den Haag en Hilversum FVD de schuld in de schoenen willen schuiven van de rare actie van de doorgeslagen Max van den Berg. Er wordt gesproken over het verbieden van Forum voor Democratie, en de partij wordt overal zwartgemaakt.

De NOS ging even in gesprek met Gideon van Meijeren. Tijdens dat gesprek probeerde de staatsomroep dat smerige spelletje ook te spelen. Maar Van Meijeren deed geen stap terug en maakte steeds weer duidelijk waar FVD voor staat: vreedzaam en liefdevol verzet tegen het wanbeleid van het kabinet. Punt.

Onrechtmatig is, niet schrikken, onrechtmatig

“Naar mijn stellige overtuiging worden er op dit moment ernstige misdrijven gepleegd door de verantwoordelijken voor het onrechtmatige coronabeleid,” aldus Van Meijeren. In een democratische rechtsstaat is het gebruikelijk dat verantwoordelijken voor misdrijven worden opgespoord, vervolgd en gestraft. Het enkele feit dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met dit onrechtmatige beleid betekent niet automatisch dat het daardoor niet strafbaar is. Want ook een Kamermeerdheid kan onrechtmatig beleid steunen.”

Vervolgens legde hij uit dat veel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde ook “volgens de wet” was zoals die toen bestond. Dit triggerde de ‘journalist’ van de NOS natuurlijk direct. “Nu gaat u weer de Tweede Wereldoorlog erbij halen! Dit is precies wat die andere politici bedoelen” als ze FVD wegzetten als een gevaar omdat de partij zogenaamd zulke harde woorden gebruikt, aldus de nepjournalist. “Ziet u dan zelf helemaal niet” dat zulke termen hoegenaamd mensen zo ver kunnen krijgen dat ze iets doen dat niet fijn is? Met geweld of intimidatie?

Liefde

“Zolang wij expliciet oproepen tot liefdevol en vreedzaam verzet, wat wij keer op keer doen, en steeds weer afstand nemen van geweld, is het veel aannemelijker dat de woede die mensen nu voelen wordt veroorzaakt doordat zij niet afscheid kunnen nemen van een naaste op een normale manier, dat zij worden uitgesloten van het maatschappelijk leven,” zei Van Meijeren daarop.

“Waartoe ik oproep, dat is vreedzaam verzet, liefdevol verzet. Dus denk aan massademonstraties, stakingen, burgerlijke ongehoorzaamheid,” legde de FVD’er vervolgens uit. “En hoe ver moet burgerlijke ongehoorzaamheid dan gaan?” vroeg de NOS’er snel, ongetwijfeld hopende dat Van Meijeren iets controversieels zou zeggen.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

“Nou, burgerlijke ongehoorzaamheid is in ieder geval geweldloos en verder is dat een situatie waarin een morele plicht zwaarder weegt dat een juridische plicht,” aldus Van Meijeren geheel juist. Natuurlijk tetterde de ‘journalist’ meteen weer iets tussendoor. IS DAT DAN DAT JE MET EEN FAKKEL VOOR DE DEUR VAN EEN POLITICUS GAAT STAAN?!!?! NOU ZEG EENS NOU?!?!!?!?

Lachwekkend.

“Dat is een eenmansprotest, dat is in ieder geval hoe die politiewetenschapper het vandaag verwoordde,” reageerde Van Meijeren. “Maar in zoverre er sprake was van bedreiging of geweld neem ik daar uiteraard afstand van.”

ZIET U DAN TOCH TENMINSTE AANLEIDING OM UW WOORDEN AAN TE PASSEN?!?!?!!?! mekkerde het NOS-propagandistje daarop.

“Nee. Absoluut niet,” was het antwoord.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Goed zo, Gideon. Doe geen stap terug voor zo’n manipulerende clown.