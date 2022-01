Psychotische tokkie Max van den Berg staat met brandende fakkel bij woning Sigrid Kaag

Als je wilt weten of iemand achterlijk, gestoord, totaal geflipt, psychotisch of erger is hoef je alleen maar even te vragen: ben je weleens bij de woning geweest van een politica, met een brandende fakkel in je hand? Indien het antwoord “ja” luidt weet je: deze persoon is een totaalgek.

Dat geldt dan dus voor de malloten die gisteravond bij de woning van Sigrid Kaag kwamen, met een brandende fakkel in de hand. Max van den Berg van de organisatie “Jesus Leeft” (wat dat ook moge zijn) en één of andere videomaker genaamd Onrecht TV. Deze man is geschift. Hij schijnt dakloos te zijn en een hele rits aan serieuze psychologische problemen te hebben. Zo stond hij eerder al met een QAnonmasker op bij de woning van Hugo de Jonge.

Natuurlijk had hij op dat moment vastgezet moeten worden. Zo iemand moet je behandelen. Want zoals GeenStijl het stelt, deze man is eigenlijk gewoon heel zielig. Dat betekent niet dat hij in potentie niet gevaarlijk is. Dat kan best. Maar eigenlijk is het gewoon een psychologisch getroubleerde jongeman die hulp nodig heeft.

Het is te hopen dat deze man mee wordt genomen door de autoriteiten om vervolgens dringend en gedwongen behandeld te worden door de GGZ. Vastzetten en niet meer loslaten tot hij in staat is normaal te functioneren. Als dat moment nooit komt dan is dat heel sneu voor hem, maar dan moet hij de rest van zijn leven helaas afgezonderd worden. Het is niet anders.

En wat betreft de mensen die bij hem waren en die volgens mensen met kennis minder geschift, maar gewoon kwaadaardig zijn: die moeten vervolgd worden. Punt.