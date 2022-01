Gideon van Meijeren: ‘Overheidsrapport toont aan dat coronaverzet toeneemt. WIJ GAAN WINNEN!’

Er is bijzonder goed nieuws voor een ieder die de vrijheid liefheeft. Uit onderzoek van Vadertje Staat zelf blijkt namelijk dat steeds minder mensen zich gebonden voelen aan de achterlijke coronaregels. Het verzet neemt razendsnel toe. En de conclusie is dat het kabinet een stap terug moet doen om een heel vervelende situatie te voorkomen. FVD’er Gideon van Meijeren is dan ook héél positief gestemd. “WIJ GAAN WINNEN,” concludeert hij.

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren heeft vandaag zowaar iets van goed nieuws. Uit de laatste uitvoeringstoets met betrekking tot het coronabeleid blijkt namelijk, aldus Van Meijeren, “dat de autoriteiten al behoorlijk wanhopig worden.”

De reden? “De weerstand neemt toe en wordt steeds moeilijker te onderdrukken. Verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid hebben effect! WIJ GAAN WINNEN” concludeert hij dan ook.

Uit de laatste uitvoeringstoets m.b.t. het coronabeleid blijkt dat de autoriteiten al behoorlijk wanhopig worden. De weerstand neemt toe en wordt steeds moeilijker te onderdrukken. Verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid hebben effect! WIJ GAAN WINNEN!https://t.co/2dGvxrklcB pic.twitter.com/Ypz7eE2kBQ — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) January 27, 2022

Het verzet neemt toe

Het document legt uit dat “cijfers over hospitalisaties […] slechts beperkt indruk [maken] op de bevolking.” Tegelijkertijd heeft het volk juist meer oog voor “de dagelijks ervaren beperkingen.” Als gevolg hiervan ziet de politie “een meer structurele en georganiseerde ontwijking van de maatregelen.” Met andere woorden, mensen hebben er lak aan en doen gewoon niet meer mee. Ze willen hun leven terug. Punt.

“De publieke discussie over de maatregelen neemt steeds meer toe,” stelt het rapport vervolgens. “Als gevolg hiervan lijkt de bevolking in toenemende mate de legitimiteit van de handhaving van de overgebleven maatregelen in twijfel te trekken.”

Daarom waarschuwt het rapport dat “doorgaan met daadwerkelijk handhaven of repressief optreden” kan leiden “tot een fundamentele vertrouwensbreuk tussen de politie en grote delen van de bevolking.”

Burgerlijke ongehoorzaamheid werkt

Wat betreft burgerlijke ongehoorzaamheid, waar FVD al maanden voor pusht, stelt het rapport dat dit een ongelooflijke effectieve methode van verzet is. “Als massaal aangekondigde acties van burgerlijke ongehoorzaamheid daadwerkelijk plaatsvinden […] is hier niet op een repressieve wijze tegen op te treden.”

Met andere woorden, als wij burgers onze rug rechthouden en de achterlijke, dictatoriale regels gewoon niet langer volgen kan de staat daar niets aan doen.

Daarna merkt het onderzoek op dat er steeds meer “georganiseerde thuisfeesten en illegale feesten op diverse locaties” plaatsvinden, dat “weinig of geen vormen van beheersing mogelijk zijn” omdat burgers er klaar mee zijn, en dat zelfs de politie adviseert “om deze vormen van non-compliance” mee te nemen “in de modellering van maatregelen.” Oftewel, als het kabinet weer eens met “modellen” komt van hoe bepaalde maatregelen zogenaamd werken moeten ze meenemen dat een groot deel van de bevolking zich er niet aan houdt.

Concrete uitingsvormen

Tenslotte, en dit is ook van wezenlijk belang, stelt het rapport: “Het negatieve sentiment ten aanzien van de maatregelen neemt concretere uitingsvormen aan.”

Dit betekent in gewoon Nederlands dat steeds meer mensen, op steeds meer manieren laten zien dat ze klaar zijn met de coronadictatuur van het OMT en het kabinet… en dat die methodes bijzonder effectief zijn. Zeker burgerlijke ongehoorzaamheid zorgt ervoor dat het kabinet eigenlijk met de handen in het haar staat en niets kan doen.

Wat dit betekent is simpel: we moeten doorgaan met burgerlijke ongehoorzaamheid. We moeten deze belachelijke ongrondwettelijke regels massaal negeren. Doen we dat dan moet de staat uiteindelijk wel een stap terugdoen… en in dit rapport wordt eigenlijk nu al gesteld dat dit nog maar de enige optie is.

Samen met Van Meijeren moeten we dus doorgaan met ons coronaverzet. Nu, vanmiddag, vanavond, morgen… elke dag weer. Zo dwingen we deze coronafascistjes sámen op de knieën.