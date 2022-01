GroenLinks-aanhangers woedend op gevaarlijke ophitser Jesse Klaver: ‘Partijen verbieden is ondemocratisch!’

GroenLinks-leider Jesse Klaver is gisteravond werkelijk te ver gegaan. De groene extremist – bij wie er een bom in zijn kantoor gevonden werd toen hij leider was van de groene Jugend – heeft de aanval op Forum voor Democratie namelijk volop ingezet. Hij noemde de democratische partij namelijk “staatsgevaarlijk.” Daarmee sorteert hij natuurlijk voor op een poging om FVD te verbieden. Helaas voor hem vinden zelfs GroenLinks-kiezers en -leden dat maar niets. Want, anders dan hij, hebben zij nog wel iets van waardering voor concepten als “democratie” en “vrijheid.”

Gisteren ging Jesse Klaver overduidelijk een grens over. De gevaarlijke ophitser noemde Forum voor Democratie “staatsgevaarlijk.” Daarmee speelt hij natuurlijk alvast in op een poging om de partij te verbieden; een partij die 60.000 leden heeft, daarmee de grootste partij van het land is, en die als enige partij écht oppositie voert tegen het krankzinnige coronabeleid van het kabinet.

Levensgevaarlijk

Zoiets is natuurlijk levensgevaarlijk. Ten eerste omdat de democratie er officieel mee wordt afgeschaft, maar ook omdat het voor nóg meer spanningen in de samenleving zorgt. Want wat denken Führer-types als Klaver dat de FVD-aanhang doet als hun partij niet alleen zwartgemaakt wordt, maar zelfs verboden? Die moeten dan maar stil zitten en zich kalmpjes laten scheren, zeker?

Um. Ja. Maar zo werkt het niet bij mensen. Zij zullen zich dan al helemaal machteloos en zelfs vervolgd voelen. Je moet in psychologisch opzicht wel heel achterlijk zijn on niet te beseffen welke kant het dan opgaat; een kant die we allemaal vooral niet moeten willen zien.

GroenLinks-leden keren zich tegen hun eigen Ophitser

Gelukkig vindt zelfs de achterban van GroenLinks het volstrekt onacceptabel dat Klaver dit soort uitspraken doet. Op Twitter maken zij duidelijk dat ze zich van hem distantiëren én dat ze willen dat hij hun woorden terugneemt.

“Ben nu 31 jaar lid van GroenLinks en wil hierbij uitdrukkelijk afstand nemen van deze onverantwoorde uitspraken van Jesse Klaver,” schrijft Martijntje Smits bijvoorbeeld. “Forum hangt [een] onfrisse ideologie aan, maar de democratische rechtsstaat is pas echt in gevaar als partijen verboden worden.”

Ben nu 31 jaar lid van @groenlinks en wil hierbij uitdrukkelijk afstand nemen van deze onverantwoorde uitspraken van @jesseklaver. Forum hangt onfrisse ideologie aan, maar de democratische rechtsstaat is pas echt in gevaar als partijen verboden worden. https://t.co/USosdebHH9 — martijntje smits (@martijntjesmits) January 7, 2022

Stan Baggen denkt daar net zo over. “Je politieke tegenstander staatsgevaarlijk noemen, en daarmee de weg bereiden voor een verbod, omdat één gek ergens met een fakkel staat te zwaaien, is een ondermijning van onze democratischer rechtsstaat,” schrijft hij. “Wat een teleurstelling dat dit juist van GroenLinks komt, Jesse Klaver.”

Je politieke tegenstander staatsgevaarlijk noemen, en daarmee de weg bereiden voor een verbod, omdat één gek ergens met een fakkel staat te zwaaien, is een ondermijning van onze democratische rechtstaat. Wat een teleurstelling dat dit juist van @groenlinks komt @jesseklaver. — Stan Baggen (@estanaqui) January 7, 2022

Ook Jona Walk is geschrokken van Klavers uitspraken, schrijft ze. “Als lid van GroenLinks schrik ik van de uitspraken van Jesse Klaver,” aldus deze dame, “en ik wil hier nadrukkelijk afstand van nemen. Op zo’n manier over een politieke tegenstander spreken (wat zijn standpunten ook zijn) is niet verenigbaar met een functionele democratie.”

Als lid van @groenlinks schrik ik van de uitspraken van @jesseklaver, en ik wil hier nadrukkelijk afstand van nemen. Op zo'n manier over een politieke tegenstander spreken (wat zijn standpunten ook zijn) is niet verenigbaar met een functionele democratie. https://t.co/daAPpQ1ppW — Jona Walk (@JonaWalk) January 7, 2022

Vrijheid

Toen ik Klavers opmerkingen las dacht ik dat dit het startschot was van een brede linkse beweging om FVD illegaal te verklaren. En ja, dat de leiders van het kartel – zowel in de media als de politiek – daar op inzetten is volstrekt helder.

Maar blijkbaar denkt de linkse achterban daar in ieder geval voor een deel toch anders over.

Dat is dan toch nog goed nieuws – een eens te meer bewijs dat niet gewone Nederlanders, maar dat geteisem in Den Haag en Hilversum het probleem zijn.