Ophitsende populist Jesse Klaver (GroenLinks) wil FvD de mond snoeren: ‘Dit eindigt in geweld’

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft op de partijwebsite een bericht geplaatst waarin hij zich uitspreekt tegen Forum voor Democratie (FvD). Zonder enige moeite verbindt hij de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten en de mafkees die D66-leider Sigrid Kaag (en FvD-senator Theo Hiddema) bedreigde, met uitspraken van FvD-politici. “Maar de bodem is nog niet in zicht. Dit eindigt in geweld, vrees ik”, zegt Klaver.

Forum voor Democratie is overduidelijk geïnspireerd geraakt door de manier waarop voormalig Amerikaans president Trump politiek bedreef. Ook valt niet te ontkennen dat er een hardere lijn is ontstaan binnen die partij, met als voorbeeld de ‘tribunalen’-uitspraak. Ze zoeken het randje op en gaan voor sommigen zelfs te ver, maar ze hebben niet opgeroepen tot geweld en respecteren nog altijd de Nederlandse rechtstaat, hoewel ze die fel bekritiseren.

Het is echter te makkelijk om de schuld voor het enorme wantrouwen van de burger richting de overheid en het coronabeleid bij FvD in de schoenen te schuiven. Forum maakt handig gebruik van een sentiment dat door de overheid is ontstaan en actief wordt gevoed door social media. Denk bijvoorbeeld aan minister Hugo de Jonge die heeft beloofd nooit een vaccinatieplicht in te zullen voeren en de samenleving nu ophitst tegen ongevaccineerden. Of het RIVM (en het OMT) dat vanaf het begin van de coronapandemie onjuiste, onvolledige, ondoorgrondelijke of tegenstrijdige signalen heeft gegeven. Het kabinet kan de meeste coronamaatregelen ook niet meer fatsoenlijk uitleggen of onderbouwen. En wat te denken van de toeslagenaffaire, hebben die tienduizenden slachtoffers nog vertrouwen in de overheid?

Wat de beschuldigingen richting FvD betreft is GroenLinks-leider Jesse Klaver kennelijk geen haar beter. Klaver zet FvD weg als een antidemocratisch en staatsgevaarlijk “monster”. En als er niet snel iets gebeurt, dan ‘eindigt dit in geweld’. Twee citaten over zijn oplossing:

“Hoe bescherm je de democratische rechtsstaat tegen hen die haar af willen schaffen? Door tegengeluid te geven. Door grenzen te trekken. Door niet alleen geschokt te reageren op incidenten, maar het monster in het gezicht te kijken en te zien voor wat het is: een doelbewuste en stelselmatige bedreiging van de maatschappelijke vrede.” “Door hard te zijn tegen politici met een gevaarlijke agenda. Door hen het woord te ontnemen als de plenaire zaal van het parlement gebruikt wordt om de rechtsstaat te ondermijnen. Door van social media-bedrijven te eisen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en hun platforms niet laten misbruiken voor een aanval op de democratie.”

Wat als extreemlinkse activisten zich nu gesterkt voelen in het idee dat ze de ‘fascisten’ nú zelf moeten aanpakken, omdat het straks wellicht te laat is? Dikke kans dat Klaver er dan zijn handen van af trekt en een lullig berichtje op Twitter zet over dat geweld altijd verkeerd is. Komt hem alleen ‘toevallig’ wel héél goed uit.